Dayane Mello, lingerie atomica resti di ghiaccio. Spettacolo da infarto-FOTO

Dayane Mello condivide una foto in acqua con un body di pizzo nero sensuale che sottolinea le sue forme prorompenti

La bella Dayane Mello ha condiviso su Instagram una foto in cui appare bellissima in un body di pizzo immersa completamente nell’acqua trasparente. Appare sensuale e bellissima con un fisico mozzafiato. Nella didascalia scrive un paragrafo in brasiliano di Paulo Coelho. Nei commenti appare anche la ex coinquilina della casa del Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’isola che scrive:”Ti aspettoooo sbrigatii”.

Dayane Mello e il video Tik Tok sensuale con un’amica

La bella Dayane Mello nelle stories instagram si mostra insieme ad una sua amica mentre sono fuori all’aria aperta e anche in casa mentre girano qualche video Tik Tok sensuale. Le due appaiono bellissime, la Mello indossa semplici jeans e una canotta e la sua amica una tuta bianca. Le foto della Mello sono pazzesche sul suo profilo instagram appaiono scatti bollenti sotto al sole e in bikini sexy, davvero irresistibile. Anche le sue colleghe commentano. Appare Elisa De Panicis che scrive tante faccine con gli occhi a cuoricino, poi la De Grenet che scrive:”Ma la bellezza?”. In effetti ha ragione la bellezza di Dayane è innegabile e sopratutto trasuda sensualità da ogni parte. Certo non è l’amica che presenteresti al tuo fidanzato lei.

Anche perché all’interno del Grande Fratello Vip ha dimostrato di essere una donna a cui piace particolarmente flirtare e non solo con gli uomini. Ha infatti avuto un rapporto speciale con Rosalinda Cannavò, che nemmeno lei ha saputo spiegare. Aveva anche detto di essere innamorata della bella attrice. Tuttavia Rosalinda ha ammesso di non provare lo stesso e invece si è fidanzata con un’altro concorrente entrato molto dopo, Andrea Zenga. Motivo di litigio tra le due che erano molto amiche. Dayane Mello ha condiviso una foto anche importante nella giornata della donna e ha scritto alcune parole molto toccanti. “Voglio congratularmi con tutte le donne per questo 8 marzo, anche se so che ogni giorno è nostro, giorni fatti da donne fantastiche, in lotta, potenti.

Per voi madri, figlie, sorelle, voi che siete divise tra i vari lavori, vari viaggi, per tutte le donne guerriere, per tutte noi che siamo costantemente in grado di superare i nostri limiti e le nostre paure. Un augurio per un giorno molto speciale per tutte noi, e che tutto questo amore e affetto ricevuto in questa giornata internazionale duri per gli altri 364 giorni dell’anno”.