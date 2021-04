Giulia De Lellis lascia l’Italia, il motivo sorprendente

A quanto pare Giulia De Lellis, che vive probabilmente il momento migliore della sua carriera, è pronta per lasciare l’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis sta vivendo un momento davvero meraviglioso, sia da un punto di vista lavorativo che privato. In questi giorni è pronta per lanciarsi in una nuova ed emozionante avventura che la porterà però lontana dall’Italia. A breve infatti dovrà recarsi alle Canarie per condurre un nuovo reality targato Discovery completamente dedicato ai sentimenti che si chiamerà “Love Island“. Un nuovo progetto che arriva dopo il suo successo travolgente arrivato attraverso i social e “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, il libro che ha scritto sul tema dell’infedeltà di cui è stata protagonista. Il suo momento magico è stato caratterizzato anche dalla partecipazione al film con Fabio Volo “Genitori vs influencer“. Nella pellicola diretta da Michela Andreozzi la De Lellis interpreta il ruolo di sé stessa ed ha già ricevuto gli apprezzamenti dei sui compagni di lavoro sul set.

LEGGI ANCHE -> Vera Gemma e Jeda, cosa ne pensano i suoceri della naufraga? I dettagli

La vita privata della bella influencer Giulia De Lellis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LEGGI ANCHE -> Aidan Turner, chi è il protagonista di “Leonardo”: età, carriera, vita privata

Dopo gli alti e bassi vissuti in passato Giulia De Lellis è ormai legata sentimentalmente da diverso tempo a Carlo Gussalli Beretta, rampollo della famiglia che dà il suo nome all’illustre fabbrica di armi italiane. Anche se i due ancora non convivono sembra chiaro quanto il loro amore stia procedendo sempre di più a gonfie vele. In una recente intervista a Silvia Toffanin nel salotto Mediaset di Verissimo, Giulia ha aperto il suo cuore raccontando alcuni particolare della sua relazione. L’influencer ha infatti rivelato di essere riuscita a superare le barriere che la timidezza del suo Carlo aveva alzato e di aver potuto così avere l’opportunità di entrare nel suo mondo e vederne tutta la meraviglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Del fidanzato la De Lellis ha dichiarato che “è l’uomo più buono ed interessante” che avrebbe mai potuto incontrare dipingendolo come una persona più unica che rara. In attesa di ulteriori sviluppi sulla loro bellissima storia d’amore non resterà che ammirare la bella Giulia in tv sperando che la lontananza forzata non faccia arrivare nubi nel loro angolo di paradiso.