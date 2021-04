Isola dei Famosi, spunta l’indiscrezione: arriva ex concorrente del GF Vip. Pare che Ignazio Moser sia pronto a sbarcare in Honduras per questa nuova e bellissima esperienza

L’Isola dei Famosi quest’anno sta riscuotendo un grandissimo successo: la conduzione di Ilary Blasi è stata promossa a pieni voti ma anche i ruoli da opinionisti di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Insomma, uno staff leggero, simpatico, divertente, le puntate sono scorrevoli e il web sta amando fortemente questo quartetto. Anche il cast è molto apprezzato ed è in continuo cambiamento e crescita, proprio ieri sono entrate due nuove concorrenti e si vocifera che ce ne sarà un altro, arrivato dritto dritto dal Grande Fratello Vip.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Isola dei Famosi, Ignazio Moser nuovo concorrente? L’indiscrezione

Ignazio Moser è entrato nel mondo dello spettacolo quando ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Entrò nella casa dicendo di essere un playboy, millantando numerose frequentazioni che aveva avuto fuori, e di certo non pensava che nella casa avrebbe trovato l’amore vero e che questa conoscenza sarebbe diventata così seria. Cecilia Rodriguez all’epoca era fidanzata con Francesco Monte da quattro anni e ha messo fine a questa storia così importante per stare con lui. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Very Inutil People, potrebbe essere sottoposto ad una quarantena di due settimane per entrare a far parte dell’Isola.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Una nostra fonte ci ha rivelato che un altro personaggio famoso è pronto a raggiungere gli altri naufraghi” ha rivelato la pagina su Instagram. “Si tratta di Ignazio Moser, ex concorrente del GF Vip 2, il reality dove si innamorò, nel 2017, della sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez“.