La carismatica influencer Ludovica Pagani si mostra in uno scatto dal décolleté in vista vestendo un abito firmato: è straordinaria.

La venticinquenne giornalista e nota influencer bergamasca, Ludovica Pagani, nata sotto il segno del Cancro, è definita da molti suoi sostenitori sul web come la giurata avversaria dell’altrettanto celebre conduttrice televisiva Diletta Leotta. Nonostante siano entrambe di straordinaria bellezza, il parere dei fan sembrerebbe dimostrarsi di giorno in giorno sempre più a favore della prima. Visti soprattutto i recenti commenti ai suoi numerosi scatti condivisi sui social. E probabilmente per la sua più evidente “naturalezza”.

Ludovica Pagani, lo scatto solare ed il décolleté da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica ha pubblicato mezz’ora fa il suo ultimo contenuto su Instagram. Che la vede protagonista assoluta in una meravigliosa giornata di Sole nel giardino della sua abitazione. Accomodata con fare allegro sul divano dalla tinta bianca, indossa un abito firmato realizzato dall’ambito marchio statunitense “Guess“. L’influencer ha anche sottolineato la sua ammirazione verso tale brand di abbigliamento ed accessori, citandolo nella didascalia alla raggiante istantanea.

“Adoro le persone che ti fanno ridere, penso sia la cura dell’anima ☀️“. Sorridendo in ottima forma, Ludovica ha inoltre aggiunto questo suo pensiero, rivolgendosi successivamente ai suoi 2,6 milioni di follower sulla piattaforma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

L’outfit è composto dall’abito dalla tinta beige e particolarmente scollato, con l’aggiunta di una cintura in vita che mira a sottolineare maggiormente le sue forme prosperose. Anche stavolta il parere dei suoi ammiratori giungerà in massa e di comune accordo, definendo la biondissima Pagani, assieme ai quasi 100mila like ricevuti di rimando al post, come: “La più bella in assoluto ❤️“.