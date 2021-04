Isola, lotta aperta tra Isoardi e Zorzi: Stefania Orlando difende l’amico sui social

All’Isola dei Famosi un fragoroso botta e risposta tra l’opinionista Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi. A difendere l’amico anche Stefania Orlando. Ecco cosa ha detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo del gioco e nella puntata di ieri sono arrivate anche due nuove naufraghe, la modella Beatrice Marchetti e la campionessa di sci Isolde Kostner. Tra i vecchi partecipanti però la tensione è alle stelle, soprattutto tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca che abbiamo visto esplodere ripetutamente durante la settimana appena trascorsa. In diretta con il collegamento invece sembrava che i due avessero risolto visti i toni pacati dimostrati: “Le clip sono legate al momento, poi abbiamo chiarito”, ha detto Elisa a Ilary che chiedeva spiegazioni.

Zorzi che non riesce mai a trattenersi nell’esprimere ciò che pensa, ha redarguito la bella conduttrice: “E’ veramente noioso vedervi litigare tutta la settimana per poi ritrattare in diretta”, ha affermato ricevendo subito una replica della Isoardi.

Tra i due quindi scintille in diretta, uno scambio di vedute non propriamente pacifico, tanto che è intervenuta su Twitter anche l’amica Stefania Olando per difendere l’amico e vincitore del GF Vip. Ma cosa avrà condiviso la showgirl?

LEGGI ANCHE -> Sospesa l’Isola dei Famosi, lo annuncia a sorpresa Ilary Blasi

Stefania Orlando difende Zorzi, il tweet è molto tagliente

LEGGI ANCHE -> Isola, televoto flash. Ilary Blasi si arrabbia: “Mi dite una cosa e poi un’altra”

Facciamo un passo indietro, la Isoardi alla considerazione di Zorzi ha replicato stizzita: “Ma quale buonismo, Tommaso? Ma che dici, la stessa cosa facevi tu al GF Vip”. La risposta di Zorzi però ha decretato il vincitore della disputa verbale: “No amore, tant’è che l’ho vinto! Sennò non lo avrei vinto”.

Una frase che ha fatto sobbalzare sia il pubblico ridotto in studio ma anche i telespettatori a casa che hanno tifato in gran coro nei mesi scorsi proprio per Tommaso come vincitore del reality.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La storica amica Stefania Orlando, nel vedere la puntata, non ha potuto non commentare ciò che stava succedendo e si è lasciata sfuggire un tweet al vetriolo: “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro GF Vip”. Chissà come reagirà ora la naufraga chiamata in causa.