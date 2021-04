Mario Biondo, la svolta clamorosa: finalmente la verità. I dettagli

Qual è la verità sulla morte di Mario Biondo? A distanza di anni escono a galla nuovi indizi che potrebbero stravolgere le carte in tavola

Sono passati otto anni dalla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita nella sua casa di Madrid nel 2013. Dopo tutto questo tempo, sono riemersi alcuni elementi che potrebbero portare alla verità del caso, archiviato all’epoca come suicidio. La Procura Generale si è attribuito il caso così da far uscire altri dettagli. Tra questi sembrerebbe che Biondo, contrariamente a quanto scoperto finora, all’ora della morte non era solo in casa e qualcuno ha usato la sua carta di credito in un locale notturno di Madrid, poco distante dalla sua abitazione, tra le 2:08 e le 2:53 del mattino.

LEGGI ANCHE>>>Colto da un malore alla fermata del bus: uomo muore sotto gli occhi dei passanti

Mario Biondo: quali sono le novità del caso?

LEGGI ANCHE>>>>Manuel Di Nicola, è giallo: tutti i dubbi sulla sua morte misteriosa

Il caso di Mario Biondo è da considerarsi irrisolto visto che a distanza di anni emergono particolari che potrebbero cambiare le carte in tavola. Le nuove informazioni sono arrivate grazie al lavoro di Emme Team, un gruppo di consulenti legali e paralegali italo-americani che si occupa di casi irrisolti. La famiglia della vittima ha incaricato la squadra a fare ulteriori ricerche sul figlio. Secondo le fonti, i due smartphone che avevano accesso alle pagine Facebook e Twitter della vittima e proprio tra il 29 ed il 30 Maggio 2013, sera della morte, controllavano le attività social del cameraman. Uno dei due cellulari inoltre sarebbe stato connesso al wi-fi dell’appartamento. Quindi la notte della morte, dai controlli sarebbe emerso che Mario abbia usato Facebook per comunicare con i fratelli.

Nuovi dettagli

A dieci minuti alle 1, sembra che uno dei due dispositivi scoperti dalla consulenza avrebbe agganciato l’wifi e sarebbe dunque stato usato nell’appartamento mentre il secondo smartphone sarebbe stato utilizzato nei dintorni dell’abitazione. Il giorno dopo entrambi i dispositivi sarebbero stati nuovamente utilizzati in casa di Biondo alle 19:00, quando all’interno erano presenti le forze dell’ordine. Chi c’è quindi dietro la morte del cameraman? Emme Team, avendo avuto disposizioni da parte della famiglia della vittima, sta ora lavorando per fornire alla Procura Generale una mappa degli spostamenti fatti, tra il 29 ed il 30 maggio 2013, dai due dispositivi individuati, per conoscerne i movimenti successivi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A questo punto il caso potrebbe riaprirsi e quello che la Procura aveva dichiarato un suicidio potrebbe trasformarsi in un omicidio.