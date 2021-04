Amici 20, Aka7even perde le staffe: “Amici come il circo, io umiliato”. Il cantante della scuola si è molto arrabbiato per il guanto di sfida lanciato dalla maestra Arisa

Domani ci sarà la quarta registrazione del serale di Amici di Maria De Filippi e i ragazzi si stanno preparando alle esibizioni. Durante il daytime di oggi sono stati rivelati i guanti di sfida che sono stati lanciati sia per il ballo che per il canto. Per il ballo vediamo protagoniste Martina e Serena che dovranno confrontarsi su una coreografia di latino americano, mentre per il canto Raffaele e Aka7even che devono esibirsi e fare una coreografia di ballo. Una decisione che ha fatto infuriare Aka7even che non è affatto abituato a muoversi in questo modo sul palco.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Amici 20, Arisa lancia un guanto di sfida per Aka7even e Raffaele

“Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi?” GRAZIE AKA PER IL MENTAL BREAKDOWN #Amici20 pic.twitter.com/RLEG8Yoi9Z — dile (@dilelannister) April 7, 2021

Aka7even non si è mai esibito in questo modo, mentre Raffaele è decisamente più abituato a ballare durante le sue esibizioni. Il ventenne ha preso davvero come un affronto questo guanto di sfida lanciato da Arisa e sta valutando l’idea di rifiutarlo perché non sa come gestirlo: “Devo esibirmi al circo o nella scuola di Amici?” ha chiesto il ragazzo, uscendo fuori dalla casetta per prendere un po’ d’aria. “Va bene tutto ma non possono umiliarmi. Se devo andare a lezione da Malik, significa che devo fare una vera e propria coreografia e non va bene umiliarmi in questo modo, non è giusto. Io faccio il cantante, in che senso devono giudicarmi sul ballo?“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Allora zio Tano, intanto ti calmi e non mi contraddici Aka #Amici20 pic.twitter.com/BSPvqH8RBY — Ginevrastenica (@Ginevrastenica) April 7, 2021

Sono ore decisive per i ragazzi che devono preparare le esibizioni in vista della prossima puntata di domani. Chi sarà l’eliminato questa volta? Non ci resta che aspettare sabato e vedere cosa succederà.