Stefano De Martino, i guadagni social del ballerino che non ti aspetti

Stefano De Martino, quanto guadagna il ballerino e conduttore? Ogni post cifre da capogiro.

Ballerino, conduttore e giudice…Stefano De Martino ne ha fatta di strada. Napoletano, classe 1989, con i suoi 4,4 milioni di followers entra di diritto nella classifica dei 10 top influencer italiani. Precisamente al nono posto, subito dopo Alessia Marcuzzi.

Ma non è solo questione di followers, il bel napoletano infatti per la sua presenza e per un sorriso che riscalda, è ambito da numerosi brand di moda che lo scelgono per sponsorizzare i rispettivi prodotti. Ecco perché ogni post pubblicato da De Martino riscuote successo; tantissimi di volta in volta i like che riceve, come i commenti dei fans e soprattutto delle fans che ne sottolineano la bellezza.

Un successo ed una popolarità che gli porta lauti compensi, ma di che cifre parliamo?

Stefano De Martino, le cifre interessanti del ballerino

Stefano guadagnerebbe dalla sua attività di influencer ben 10.000 euro a post. Una cifra interessante considerando che il profilo viene spesso arricchito da foto che rivelano le partnership con i vari brand.

Periodo sicuramente fiorente vista la sua appena conclusa stagione fortunata di Stasera tutto è possibile e da qualche settimana è impegnato come giudice in Amici, il talent a cui peraltro deve molto visto che ha mosso lì i primi passi.

Proprio in questi minuti, il conduttore ha condiviso una locandina che anticipa la collaborazione con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, entrambi presenze fisse nel quiz di Rai Due. Che coppia noi tre, il nome dello show che si preannuncia già esilarante.

“Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”…commenta divertito De Martino.