Isola dei Famosi, grave violazione del regolamento in diretta tv – FOTO

Isola dei Famosi, grave violazione del regolamento in diretta tv nel corso dell’ultima puntata: il frame colto dalle telecamere

Il reality dell’Isola dei Famosi riesce sempre a regalare grandi emozioni e colpi di scena, ma l’edizione di quest’anno in modo particolare. Tante le polemiche già avviate tra i naufraghi, dinamiche delineate, scontri con gli opinionisti, ma nell’ultima puntata è avvenuto qualcosa di più elevata entità. Sotto gli occhi delle telecamere, senza che nessuno se ne accorgesse, si è consumata una grave infrazione del regolamento. Colpevole della violazione è Angela Melillo, per la distrazione dell’inviato Massimo Rosolino.

Angela Melillo infrange il regolamento

Un’edizione carica di novità quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno. A partire dalla conduttrice Ilary Blasi, fino all’inviato Massimo Rosolino. Forse proprio la mancanza di sinergia collaudata sarebbe una delle cause di alcuni momenti di confusione durante le puntate, ma l’ultima distrazione dell’inviato è stata colta come un’opportunità dai naufraghi. Angela Melillo ha approfittato di tale disattenzione per violare il regolamento.

Il fatto si è consumato durante il conferimento del premio per la prova di gruppo. Le nuove arrivate Isolde Kostner e Beatrice Marchetti hanno creato due squadre per competere nella sfida del fango, nella quale i naufraghi dovevano immergersi per riuscire a raccoglierne il più possibile. La squadra proclamata vittoriosa dalla bilancia è stata quella dell’ex sciatrice, alla quale apparteneva anche Angela Melillo.

Il premio concesso ai vincitori consisteva in una teglia di lasagne, che dovevano consumare in un minuto e non oltre. Durante la “degustazione” con timer, Ubaldo non partecipava alla consumazione, seppur componente del team vincente. Scaduto il tempo, mentre la conduttrice si preoccupava del motivo per il quale il naufrago non avesse partecipato al pasto, Massimo Rosolino lasciava incustodito il premio.

Mentre Ubaldo si impegnava a spiegare di soffrire di alcune allergie, tra le quali quella al pomodoro che non gli permetteva di gustarsi il premio, al posto suo ci stava pensando qualcun altro.

Angela Melillo ha infatti colto l’opportunità per agguantare una fetta di lasagna, nascondendola dietro la schiena, per donarla a una componente della squadra perdente: Elisa Isoardi. Come punirà la redazione il gesto di solidarietà verso la compagna? La naufraga rischia la squalifica? Staremo a vedere.