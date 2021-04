Elettra Lamborghini svela chi sono i suoi concorrenti preferiti. L’ereditiera fa nomi e cognomi e stupisce tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Lo aveva già fatto Ilary Blasi qualche giorno fa e ora anche Elettra Lamborghini si è prestata a farlo. Svelare i suoi naufraghi preferiti di questa edizione 2021 che la vede protagonista nelle vesti di opinionista.

Elettra si è raccontata in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parlando proprio del reality di Canale 5 che questa settimana si ferma con l’appuntamento del giovedì sera per dare spazio ai cugini spagnoli che debuttano con la prima puntata di Supervivientes.

In questa lunga intervista la Twerking Queen ha parlato anche dei suoi compagni di avventura: Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Un trio inedito che sta riscuotendo grande successo tra il pubblico. “Iva Zanicchi mi sembra di conoscerla da una vita” ha specificato Eletta definendola carina e disponibile, oltre che emiliana come lei. “Ho scoperto che non abitiamo molto distanti”. Cosa ben diversa per Tommaso Zorzi. I due si conoscevano da tempo, da quando hanno fatto “Riccanza”. E sulla padrona di casa? Anche per Ilary Blasi, l’ereditiera ha speso belle parole. Brava, genuina e “non se la tira”.

LEGGI ANCHE-> Barbara D’Urso: aria di crisi? Scricchiola il suo futuro a Mediaset

Elettra Lamborghini, ecco i suoi naufraghi preferiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE-> Fabio Fazio, il colpo che non ti aspetti. Super ospite, spiazza tutti

Passando al capitolo delle preferenze sui naufraghi Elettra Lamborghini non si è tirata troppo indietro alle domande di Tv Sorrisi e canzoni. Senza peli sulla lingua ha rivelato i nomi dei concorrenti che le piacciono di più. Miryea ha colpito Elettra per la sua simpatia come anche Paul Gascoigne, mentre Drusilla Gucci ha lasciato il segno per la sua timidezza.

“Miryea Stabile è molto allegra anche in quelle condizioni estreme – ha precisato l’opinionista de L’isola dei Famosi – Non è mica facile. Mi è molto dispiaciuto quando Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Lui è fondamentale perché fa ridere e tiene l’umore alto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ma oltre alle preferenze ci sono anche alcuni nomi che ad Elettra non vanno proprio giù. Di certo lei non si schiera dalla parte di Vera Gemma e Beppe Braida. La prima, secondo l’ereditiera, ha un carattere troppo “duro” mentre il secondo, “non ha un’identità molto definita, per ora”. Spazio anche per la contestatissima Daniela Martani che al momento secondo Elettra non dice molto.