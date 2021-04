Antonella Fiordelisi, nuovo VIDEO su TikTok: stavolta blocca il web, in bikini è uno schianto

Non smette di incantare Antonella Fiordelisi che ha postato un nuovo video amarcord su TikTok mentre balla in costume dorato al mare

La modella ed influencer campana, ex tentatrice di “Temptation Island”, ha un seguito amplissimo sui social che pare aumentare di giorno in giorno. Antonella Fiordelisi ha all’attivo infatti 1.2 milioni di fan, lei sa come attirare su di lei l’attenzione mediatica e fa parlare, nel bene o nel male. Ultimamente è stata presa d’assalto dagli haters che la criticavano per il suo aspetto fisico spesso troppo costruito e il suo modo giocoso nell’esprimersi.

Lei però cerca sempre di sdrammatizzare e fa finta di niente, forse non ne vale la pena dare seguito a lamentele inutili e poco costruttive. La schermitrice classe 1997 continua la sua storia con il bel Francesco Chiofalo che però vediamo poco ultimamente nelle sue Instagram stories, a differenza invece degli assidui allenamenti che svolge in palestra sotto lo sguardo vigile dell’allenatore Giovanni De Martino.

Antonella Fiordelisi in bikini fa strage di cuori

Sulle note di “Peaches” di Justin Bieber si apre il nuovo TikTok postato da Antonella sul social. Le manca tantissimo l’estate visto che scrive a margine “Summer 🥰 #perte #neiperte”: lei è un raggio di sole nel vero senso della parola, indossa un costume sgambatissimo con la fascia al seno di un bel colore dorato acceso che brilla sotto la luce del giorno.

Tiene in mano un cocktail e cammina piroettando in riva al mare. Mostra le curve toniche e muscolose del suo fisico scolpito, fondoschiena bene in evidenza e addominali marcati. Il video ottiene oltre 6mila like e ben 184 condivisioni da parte dei follower.