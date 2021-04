Flora Canto a letto con LUI. Incantevole con il pancione che cresce

Flora Canto. L’ attrice, in attesa del secondo figlio, è reduce dal successo di ieri sera di Un’ora sola ti vorrei in onda su Rai Due insieme al compagno Enrico Brignano

Grande festa in questo periodo a casa Brignano/Canto. La celebre coppia d’attori formata da Enrico Brignano e Flora Canto ha spopolato ieri sera su Rai Due con il one man show Un’ora sola ti vorrei.

Il programma è tornato nei palinsesti delle reti della tv di stato a grande richiesta del pubblico dopo il successo della passata edizione e degli speciali trasmessi durante il periodo natalizio. Enrico Brignano, in soli 60 minuti (come recita del resto il titolo dello spettacolo), ha passato in rassegna in chiave ironica gli avvenimenti dell’ultima settimana. Non era da solo. Grande ospite della prima serata è stata la cantante Nina Zilli. Presente anche la comica Marta Zoboli, nelle vesti dissacranti di una esperta di vaccini.

Non poteva mancare anche quest’anno la compagna del mattatore televisivo, Flora Canto, che è apparsa bellissima, in dolce attesa, nella celebre “scena del letto”.

LEGGI ANCHE-> Aida Yespica in vasca, con lei solo la schiuma. Spettacolo puro – FOTO

Flora Canto in dolce attesa: un incanto in tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, la buonanotte che tutti sognano: senza veli a letto, è una scoperta…. – FOTO

Le scene finali del popolare programma Un’ora sola ti vorrei è dedicato al recap dell’intera puntata in un modo inedito ed esilarante, attraveso lo scambio di battute tra il presentatore, Enrico Brignano e l’attrice Flora Canto. I due appaiono come dei novelli Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in pigiama e sdraiati a letto.

Non è passato inosservato il pancione in crescita della Canto, in attesa del secondo figlio. La coppia darà il benvenuto a un maschietto la prossima estate. Sono già genitori della piccola Martina, nata nel 2017.

Flora Canto è emersa nello show pomeridiano Uomini e Donne di Maria De Filippi. E’ l’ex compagna di Filippo Bisciglia, il quale la lasciò praticemente in diretta durante il reality Grande Fratello, iniziando un flirt con Simona Salvemini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Ne è passata di acqua sotto i ponti. Flora Canto ed Enrico Brignano sono oggi una delle coppie più belle e affiatate del panorama dello spettacolo italiano.