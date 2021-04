Beautiful, anticipazioni puntata 7 aprile: Katie prende posizione su Flo

Beautiful, anticipazioni 7 aprile: Brooke vuole Quinn fuori da casa Forrester. Katie prende posizione riguardo a Flo.

Ridge ha finalmente confessato a Brooke di essersi scambiato dei baci con Shauna nel periodo in cui sono stati distanti e adesso la Logan è furiosa sia con loro due che con Quinn. Secondo Brooke, la moglie di Eric l’ha sempre odiata ed ha sfruttato la prima occasione utile per spingere la sua amica tra le braccia dello stilista. Nel frattempo a casa Forrester, Quinn e Shauna continuano a parlare del flirt di quest’ultima con Ridge e meditano di far riavvicinare i loro figli a danno di Sally.

Leggi anche -> Aidan Turner, chi è il protagonista di “Leonardo”: età, carriera, vita privata

Beautiful, anticipazioni 7 aprile: Brooke minaccia Eric

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Matilda De Angelis, 6 curiosità sull’attrice di “Leonardo”

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che dopo aver parlato con Ridge, Brooke si recherà a casa Forrester per esprimere alcune richieste ad Eric. La Logan vuole che ll suocero prenda posizione nei confronti di Quinn e Shauna. In particolare chiede che Shauna venga cacciata dalla villa di famiglia e che Eric chieda il divorzio da Quinn (che a suo parere lo ha sempre usato per arricchirsi e fare la bella vita). Eric declinerà bonariamente l’invito, ma la furia di Brooke non si placherà. Quinn, che assisterà alla scena, sarà furiosa per le pretese della Logan e le intimerà di lasciare immediatamente casa sua.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Katie convocherà tutta la famiglia per fare un annuncio. La donna vuole che Flo venga perdonata sia dagli Spencer che da sua sorella Donna. Mentre Katie sembrerà disposta a riaccogliere la nipote a braccia aperte, tuttavia, il marito Bill non si dirà affatto entusiasta.