Per Tommaso Zorzi è arrivato il giorno del grande debutto: partirà questa sera il suo nuovo talk show “Il Punto Z”. Quando e dove vederlo

È passato poco più di un mese dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip eppure Tommaso Zorzi è stato in grado di ottenere già numerose soddisfazioni sul fronte lavorativo. Opinionista all’Isola dei Famosi, voluto come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show dal padrone di casa, le sue apparizioni televisive sono accompagnate da uno share assicurato e tutti sembrano volerlo accanto a sé. Un periodo tanto impegnativo quanto felice per il giovane che oggi affronterà forse la sfida più difficile, ma che attende dal momento in cui ha messo piede fuori dalla casa più spiata d’Italia. Tommaso Zorzi debutta alla conduzione del suo talk show “Il Punto Z”, un format legato all’Isola dei Famosi ma che vuole essere anche qualcosa di più.

“Il Punto Z”, ogni mercoledì su Mediaset Play: la grande sfida di Zorzi

A partire da questa sera, ogni mercoledì sulla piattaforma di Mediaset Play Tommaso Zorzi sarà al timone de “Il Punto Z“, per commentare le dinamiche inerenti al reality di Canale 5. Ma non solo: ospiti, sorprese, giochi e intrattenimento assicurato. Nella prima puntata che andrà in onda a partire dalle 20.45 ci sarà Maurizio Costanzo che, in collegamento da Roma, darà la sua benedizione al talk show. In studio sarà presente invece Giulia Salemi che avrà occasione di commentare le avventure della madre Fariba, attualmente impegnata in Honduras. Una presenza che ha stupito il pubblico -visto quanto accaduto tra l’influencer e il presentatore all’interno della casa del GF Vip- e acceso la sua curiosità, ottenendo così forse il riscontro sperato.

“Un talk che mi sono cucito addosso e che strizza l’occhio al game e al varietà“, così il giovane descrive “Il Punto Z” nell’intervista rilasciata a Il Giornale. Verrà dato spazio alle dinamiche dell’Isola dei Famosi e ai commenti social ma ci sarà modo anche di divertirsi con alcuni giochi. A partire da un cult che andrà a omaggiare una delle sue fonti di ispirazione, Raffaella Carrà. “Riproporremo il famoso barattolo di fagioli di cui bisognava indovinare il numero” -annuncia- “nel mio caso ci saranno i piselli“. Non mancheranno sorprese e colpi di scena alla Zorzi, che ha abituato il pubblico alla sua natura imprevedibile.

Mediaset ha dichiarato di aver puntato su di lui e i fatti lo stanno dimostrando. “Il Punto Z” sarà l’ennesima prova del nove per Tommaso che dichiara di star vivendo questo periodo come un’immensa gavetta. La sua spiccata personalità divide l’opinione pubblica ma è innegabile che Zorzi abbia un talento innato come showman e sappia come catturare l’attenzione. Il duro lavoro e le giuste opportunità fanno il resto.

Il giovane sembra aver intrapreso la giusta strada che appare per lui tutta in salita. Nel frattempo non smette di sognare in grande e dichiara: “Sì, sogno la conduzione di Sanremo. Se dovesse andare male sono un ottimo stagista“.