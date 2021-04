Giallo in un parcheggio, macabro ritrovamento all’interno di un’auto in fiamme

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato ieri sera all’interno di un’auto in fiamme in un parcheggio di Urgnano, in provincia di Bergamo.

Tragedia a Urgnano, in provincia di Bergamo. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato all’interno di un’auto in fiamme nella serata di ieri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, domato l’incendio, hanno rinvenuto il corpo ormai privo di vita. Intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda e che hanno avviato gli accertamenti per identificare l’uomo. Si ipotizza possa trattarsi di un 65enne di Spirano proprietario dell’auto in questione e di cui ieri era stata segnalata la scomparsa.

Bergamo, auto in fiamme in un parcheggio: ritrovato all’interno il corpo carbonizzato di un uomo

Potrebbe essersi tolto la vita, l’uomo ritrovato carbonizzato nella serata di ieri, martedì 6 aprile, all’interno di un’auto in fiamme a Urgnano, comune in provincia di Bergamo. La vettura, una Lancia Y, secondo quanto scrive la redazione de Il Corriere della Sera, è stata rinvenuta nel parcheggio in via Papa Giovanni XXIII poco distante dall’azienda Miti, dove si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno trovato il cadavere.

Oltre ai vigili del fuoco, presso il parcheggio sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti sul caso. Dai primi riscontri è emerso, riporta Il Corriere della Sera, che il veicolo apparteneva ad un pensionato 65enne di Spirano di cui alcune ore prima i familiari avevano segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. Non è ancora stato confermato se vi sia una corrispondenza, sono ancora in corso gli accertamenti per l’identificazione.

Gli investigatori ritengono che si sia trattato di un suicidio: l’uomo potrebbe aver raggiunto il parcheggio e lì si sarebbe tolto la vita dando fuoco alla vettura. A sostegno di tale ipotesi vi sarebbe il ritrovamento all’interno dell’abitacolo di una bombola di gas.