Caterina Balivo, pronta per lo sport è bellissima: una visione – FOTO

La conduttrice Caterina Balivo è una garanzia in fatto di bellezza e lo sport aiuta: nell’ultimo scatto postato su Instagram è una visione

Competente professionista, personalità carismatica, bellezza incantevole e madre impegnata: Caterina Balivo è il perfetto cocktail di qualità che riesce a superare qualsiasi ambizione. La capacità di riuscire a conciliare ogni aspetto della sua ricca e impegnativa vita è esplicativa della sua forza di carattere.

Un risultato certamente difficile da raggiungere già nella normalità, quasi impossibile durante la pandemia. Di questo aspetto aveva parlato in un’intervista al settimanale F, dove aveva sottolineato le difficoltà della posizione delle donne, che sono coloro che “pagano di più il prezzo di questa crisi“.

La Dad ha sicuramente complicato la situazione, con l’impossibilità per i figli di recarsi a scuola. Ma oggi 5,6 milioni di studenti sono rientrati in classe, per il bene della loro istruzione e socialità, ma anche delle famiglie. Stessa sorte è toccata a Caterina Balivo, che si è potuta concedere un po’ di sano e necessario sport.

Caterina Balivo pronta per lo sport: meravigliosa

L’apprezzatissima conduttrice Caterina Balivo è seguita in televisione dal suo affezionato pubblico, quanto sui social. Il suo profilo Instagram totalizza 1,4 milioni di followers, con i quali ama condividere la sua quotidianità. Semplice, sorridente e radiosa, conquista il cuore dei fan a colpi di splendidi scatti.

L’ultimo post pubblicato la ritrae pronta per lo sport, che può finalmente concedersi in tranquillità dopo la riapertura delle scuole. Al naturale, con i capelli spettinati ed indosso una felpa sportiva è l’immagine della bellezza. In primo piano i suoi armoniosi lineamenti, dove emerge il caratteristico taglio dei meravigliosi occhi scuri.

Il post recita “scuole riaperte e sport ripreso (per la mia felicità)“, condividendo la gioia di poter tornare a praticare l’amata attività fisica in libertà. Tante le variabili che interferiscono in questo periodo con i nostri piani, ma la sua bellezza resta sempre una certezza.