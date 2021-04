Denise Pipitone, purtroppo dalla Russia non arrivano buone notizie

Mentre la famiglia di Denise Pipitone è in attesa di sapere quale sia la verità, in Russia arriva la presunta sorella biologica di Olesya

Il caso di Denise Pipitone e Olesya Rostova non è stato ancora chiuso, visto che la famiglia siciliana è in attesa di avere notizie dalla Russia riguardo alla compatibilità del Dna della ragazza. Ma mentre in Italia Piera Maggio è in attesa di scoprire quale sia la verità, dall’altra parte del mondo sembra che gli interessati sappiano quale siano i fatti. A quanto pare Olesya non è la nostra Denise, scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. Sembra che negli studi della trasmissione russa Lasciali parlare, la ragazza in cerca della mamma biologica abbia ritrovato nel frattempo sua sorella, Anastasia Nikulina Zhuchkova.

Denise e Olesya: qual è la verità?

Oggi 7 aprile alle ore 19 la trasmissione russa ha affermato che darà le notizie definitive sul caso che da una settimana è diventato argomento di interesse internazionale. I talk show in Italia e in Russia non fanno altro che parlare di questo, ciò che risulta essere un evento surreale è diventato solo un mezzo mediatico per fare audience. Sembra che i sentimenti, lo stato d’animo della donna che da diciassette anni è alla ricerca di sua figlia non interessino a nessuno tanto meno agli autori della trasmissione russa. Intanto su Internet Olesya con la sua storia ha conquistato quasi settantamila follower e tra le foto spunta anche quella del conduttore di Lasciali parlare con la presunta sorella biologica.

La sorella biologica Anastasia

Secondo quanto riporta lo scrittore Matteo Grimaldi, il programma, che si è registrato ieri, ha rivelato che la Rostova non è Denise e che si sia incontrata con Anastasia. Addirittura le due ragazze si sono aggiunte sui social e si sono scambiate like. Ma c’è di più. Secondo le fonti, sembra che la sorella biologica abbia cambiato colore dei capelli per far notare ancora di più le somiglianze con Olesya. Infatti fino a pochi giorni fa, sempre secondo le foto su Instagram, li portava neri.

Per il momento nessuno ha ancora confermato o smentito il fatto, ma a quanto pare siamo sempre più vicini alla verità che ancora una volta ha illuso Piera Maggio.