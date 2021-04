Diletta Leotta e Can Yaman nella bufera: la risposta di lui è virale sul web. Sono diversi mesi che i due stanno insieme e non è tutto rosa e fiori come può sembrare…

Can Yaman e Diletta Leotta sono la favola moderna che tutti sognano di vivere. Lui, attore turco che ha raggiunto la fama in tutto il mondo per i suoi ruoli nelle fiction turche a cui ha preso parte e che sono arrivate qui in Italia, lei giornalista sportiva italiana che si è innamorata perdutamente dell’animo gentile di Can quando lui è arrivato qui in Italia e l’ha conosciuta. Da allora i due sono diventati inseparabili: quello che doveva essere un flirt temporaneo, sta diventando ogni giorno sempre di più qualcosa di serio.

Can Yaman e Diletta Leotta nel mirino per il troppo gossip: lui risponde così

"BUONA VITA ANCHE A TE SE NE HAI UNA"

AIUTO MI STO SENTENDO MALEEEEE FATEVI UNA VITA COME VI HA DETTO LUI AHAHAHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/MPYIJt3lJX — auri 🌼 (@auriyaman) April 7, 2021

Can e Diletta sono sicuramente sotto i riflettori in questo momento: da poche settimane hanno deciso di andare a vivere insieme e di prendere un appartamento a Roma. Entrambi molto famosi sono perseguitati dai paparazzi, motivo per cui sono sempre sulle prime pagine dei giornali. Proprio per questo alcuni fans di Can non apprezzano questa coppia e hanno espresso il loro disappunto sotto ai post di quest’ultimo, dicendogli che non è più lo stesso e che oramai non sta facendo altro che stare al centro del gossip. La risposta di Can, effettivamente, non fa una piega.

D’altra parte, Diletta e Can sono sempre più innamorati e le cose tra di loro si stanno facendo davvero molto serie. Si vocifera addirittura che presto convoleranno a nozze: sarà davvero così o hanno intenzione di aspettare?