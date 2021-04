La bellissima Gracia De Torres ha condiviso una foto in cui appare in tutto il suo splendore mostrando un lato B pazzesco

La De Torres è bellissima su Instagram in una foto dove appare di spalle e mostra il suo lato B meraviglioso alla fotocamera. Indossa un bikini più ampio sopra ma piccolissimo sotto. Nella didascalia scrive:“Contadina”. Partono i tantissimi commenti degli utenti:”Sei a dir poco incantevole Gracia, sei una donna da adorare ogni secondo della giornata”. “Se tutte le contadine fossero così, allora tutti contadini”.

Gracia De Torres chi è davvero? Lo dice lei in un post fantastico su Instagram

La bellissima modella e showgirl spagnola ha condiviso due foto in costume da bagno e in bianco e nero. Nella prima è seria e guarda verso il finestrino dell’auto, nell’altra invece appare seduta in una posizione molto maschile e ride di gusto. Nella didascalia spiega il motivo di queste foto:“Potrei sembrare una ragazza elegante che non perde dettaglio, ma non è mai quello che sembra. Sono davvero particolare, un pò maschio in tanti atteggiamenti, parlo prima di pensare e penso quando è tarde per rimediare. Amo la gente che parla la mia stessa lingua, che non giudica, ma sopratutto che mi fa ridere e che non mi da mai per scontata. Non mi siedo mai come si deve, sono sempre scalza, ho dipendenza dalle persone che pur trovandomi diversa accettano chi sono e non si spaventano. Amo ridere e sorridere, ma mi vergogno e mi copro quando lo faccio; perché faccio vedere la mia parte più vera.

Amo la gente che decide di cambiare tutto, che ha coraggio, ma sopratutto quello che farebbero ore di macchina o aereo solo per stare con te un pò. Sono impulsiva, sensibile e attenta. Odio pianificare tutto e la gente che spesso è col telefono e non restano mai presenti”. Questo è ciò che Gracia si definisce e ciò che ama delle persone. Poi aggiunge anche cosa odia invece delle persona. “Invece odio la gente negativa, quella che non si può parlare. Quelle che pensano di avere sempre ragione e che non vogliono mai discutere. Odio le persone che scappano, che non lottano, che pensano solo a loro, le persone narcisiste e poco umili”.

Dunque questo è quanto c’è da sapere sulla bella modella, che appare essere una ragazza semplice e che pretende altrettanta semplicità dalle persone che ha intorno. Non ama i fronzoli ma le cose reali e concrete della vita. Preferisce camminare scalza che con dei tacchi firmati, e preferisce agire sempre come crede senza fare finta di essere chi non è. Sicuramente un esempio da seguire.