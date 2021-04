Isola dei Famosi, Awed e le frasi shock su Fariba: squalifica in arrivo? Il youtuber è finito nel mirino dei social per un filmato che sta circolando in rete nelle ultime ore

Awed è senza dubbio uno dei concorrenti più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il giovane youtuber è arrivato in Honduras carico di buone intenzioni, pronto a far decollare la sua carriera che negli ultimi anni è stata già segnata da eventi importanti. Quasi due milioni di followers su Instagram, piccoli ruoli al cinema e milioni e milioni di visualizzazioni ai suoi video che gli hanno permesso di diventare così tanto conosciuto. All’Isola potrebbe prendere il volo, ma la sua esperienza è stata già segnata da un evento.

Awed rischia la squalifica dall’Isola dei Famosi? Il web è in rivolta dopo questo video

Ieri è cominciato a circolare in video questo rete, dove Awed parla di Fariba. Nel filmato il youtuber fa apprezzamenti poco velati sulla donna, e il tono e gli sguardi che le rivolge hanno fatto rabbrividire molti utenti sul web che hanno gridato alla squalifica. Nelle ultime ore questo filmato ha fatto sempre più rumore e non si parla d’altro che di questo, infatti tutti cominciano a chiedersi cosa succederà domani durante la puntata dell’Isola che vedremo su Canale Cinque. Verrà rimproverato o squalificato?

Intanto stasera andrà in onda su Mediaset Play la prima puntata de “Il Punto Zeta”, il programma sull’Isola condotto da Tommaso Zorzi che vedrà come primi ospiti Maurizio Costanzo, Giulia Salemi e Mara Venier. Giulia è la figlia di Fariba: avrà modo stasera di parlare di quanto accaduto con Awed?