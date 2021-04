Sabrina Salerno, lo SCATTO con la miglior inquadratura: una bomba

Sabrina Salerno ricorda ai followers l’appuntamento con “Name That Tune – Indovina La Canzone”: lo scatto offre la miglior inquadratura

Enrico Papi torna in tv con la seconda edizione del suo programma di successo, “Name That Tune – Indovina La Canzone“, in onda su TV8. A partire da questa sera, mercoledì 7 aprile, due squadre composte da personaggi vip si sfideranno a colpi di difficilissime prove musicali. Per il debutto, è previsto lo scontro fra un team composto da soli uomini e un team composto da sole donne.

La squadra femminile include Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia, che si giocheranno la partita contro Morgan, Joe Bastianich, Luca Toni ed Enzo Miccio. Sabrina Salerno, attraverso un post, ha ricordato ai fan l’appuntamento di questa sera: nella foto, la sua inquadratura migliore.

Sabrina Salerno, la FOTO con la miglior inquadratura

Sabrina Salerno, tramite l’ultimo post condiviso su Instagram, ha ricordato ai fan la prima puntata della trasmissione di successo di Enrico Papi, a cui lei stessa parteciperà come concorrente. “Questa sera donne contro uomini … Indovina la canzone… name that tune!!“, scrive la cantante, che nella foto offre la miglior inquadratura. La visuale dall’alto orienta l’attenzione sul décolleté esplosivo e fa registrare alla showgirl il pieno di likes. Trucco marcato e tailleur glitterato per la Salerno, che nei commenti ottiene gli apprezzamenti e le lodi dei suoi numerosissimi fan.

“Amo i tuoi capelli e il tuo outfit“, “Vinceranno le donne, con te in testa…“, scrivono gli utenti, che attendono con trepidazione la puntata. L’appuntamento è alle 21.30, su TV8, con la seconda edizione di “Name That Tune – Indovina La Canzone“.