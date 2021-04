Jo Squillo, il dramma legato alla salute: “Non potrò più correre e ballare”

Jo Squillo. La cantante e conduttrice televisiva ha dato una notizia molto preoccupante su Instagram legata alla sua salute. Quali sono state le sue parole

Jo Squillo è recentemente tornata alla ribalta grazie alle immagini di un videoclip per promuovere una nuova incisione del brano “Siamo donne“, realizzato in collaborazione con Sabrina Salerno. Le due cantanti e show girl hanno festeggiato il trentennale della canzone con cui hanno fatto ballare milioni di persone, un inno femminista sui generis che recitava “oltre alle gambe c’è di più”.

Segna un rapporto con la piattaforma streaming Netflix; il videoclip infatti è legato all’uscita della seconda stagione della serie televisiva Sky Rojo, ideata da Álex Pina (lo stesso de La Casa di carta), in cui tre prostitute intraprendono un viaggio frenetico per sfuggire ai loro sfruttatori.

A pochi giorni da questa notizia, ne arriva un’altra legata a Jo Squillo. Questa volta non è positiva. Cosa è successo.

Jo Squillo, la rivelazione sui social: “Non potrò più farlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

A pochi giorni dalla notizia della rinnovata collaborazione con l’amica e collega Sabrina Salerno, Jo Squillo dà un annuncio tragico su Instagram.

La cantante e show girl ha infatti pubblicato un video in cui le viene rimosso da un medico del liquido sinoviale dal ginocchio. Si sentono i suoi lamenti di dolore. In didascalia scrive: “Oggi mi hanno detto che non potrò più correre e forse nemmeno più ballare”.

La conduttrice televisiva non ha dichiarato ulteriori dettagli sulla patologia che l’ha costretta a un simile trattamento. Quello che è certo è che potrà contare sull’affetto e il sostegno dei molti fan che la seguono da anni. Sabrina Salerno ha commentato le immagini con un’esclamazione solidale: “Uh mamma…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Sostegno anche da Simona Ventura: “Jo, tieni duro”. Ha commentato anche la fresca reduce da L’Isola dei famosi, Daniela Martani: “Daiii Jo che sei una roccia”.