Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: novità in arrivo

Novità per Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis? Ecco cosa è successo alle due ex veline di Striscia la notizia, i dettagli

Le abbiamo conosciute che erano due ragazze in cerca del successo. Spensierate, belle e nel pieno della giovinezza: Elisabetta Canalis la velina mora di origine sarda e Maddalena Corvaglia la velina bionda di origine pugliese. Entrambi amanti del mare e del ballo. Insieme hanno formato una coppia fantastica e ineguagliabile, nessun’altra valletta ha conquistato il pubblico italiano come hanno fatto loro. Colleghe, conoscenti, amiche e sorelle, così si sono definite più di una volta, ma si sa anche le storie più belle possono finire e sembra che la loro sia giunta a termine. Il motivo però è ancora top secret.

Le veline: quali sono le novità?

Da qualche tempo tra le due ex veline non scorre buon sangue e il loro rapporto è andato a rotoli. Il gossip non fa altro che parlare di questa rottura ma nessuno conosce il vero motivo. In un’intervista rilasciata a Oggi di Maddalena Corvaglia, la donna non ha risposto ad una domanda riguardo all’argomento ed è stata molto vaga come in altre occasioni. Anche Elisabetta Canalis per il momento non vuole dare spiegazioni e nonostante attualmente si trovi in Italia, non sappiamo se le due si sono riviste anche solo per un chiarimento. Il pubblico italiano è molto dispiaciuto per questa rottura, visto che qualcuno sperava in un ritorno della coppia in televisione.

Così le due veline inseparabili sembrano invece aver preso strade diverse e inseguito sogni differenti. Sarà il tempo a sistemare le cose tra le due e l’amicizia avrà la meglio.