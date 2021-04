Roberta e Riccardo, è già crisi per la coppia di Uomini e Donne? Gli indizi

Tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri aleggia aria di crisi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne non si mostrano insieme da tempo: gli indizi social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri stanno facendo preoccupare i fan della nota trasmissione televisiva Uomini e Donne. I due, dopo un percorso di alti e bassi durato mesi, si sono scelti lo scorso febbraio, e fin da subito la loro relazione sembrava andare a gonfie vele. Il Guarnieri, che aveva già trovato l’amore nello studio di Uomini e Donne con Ida Platano, si è rimesso in gioco proprio nel corso di questa edizione, trovando la felicità in Roberta.

Una volta usciti dal programma, il cavaliere e la dama di Cassino si sono spesso mostrati insieme nelle stories, confermando la sintonia già evidente durante il percorso televisivo. Tuttavia, negli ultimi giorni, la coppia sta pubblicando sempre meno foto, tanto che la Di Padua sta ricevendo moltissime domande nei commenti. In aggiunta, i fan si sono allarmati per via dell’ultimo post condiviso dalla dama: la didascalia preoccupa.

Roberta e Riccardo, è già crisi per la nota coppia? Gli indizi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Da qualche giorno, Roberta e Riccardo non postano più stories insieme. Il fatto è risultato alquanto insolito ai followers, dato che la coppia si è sempre dimostrata avvezza alle manifestazioni d’amore tramite i social. Di recente, tuttavia, il pubblico che li segue si è allarmato anche a causa della didascalia dell’ultima foto di Roberta.

La dama, nel fare gli auguri di Pasqua ai fan, ha scritto quanto segue: “Auguri a tutti, ma tutti tutti eh“. Fin da subito, la sua esternazione è apparsa come una vera e propria provocazione rivolta a qualcuno in particolare. Nei commenti, i fan si sono scatenati e l’hanno tormentata di domande: “Già vi siete lasciati?“, “Non c’è Riccardo…“. La risposta di Roberta ha lasciato tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

Al momento, infatti, la dama di Cassino ha preferito non esporsi sulla questione. Di fronte al suo silenzio, le voci che parlano di una possibile crisi si infittiscono. I fan, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso, sono impazienti di scoprire di più sull’andamento della loro storia.