Tina Cipollari si sposa, Maria De Filippi non farà da testimone: i motivi

Tina Cipollari, punto di riferimento a Uomini e Donne, si sposa. Maria De Filippi non sarà la testimone di nozze: i motivi

Caratteristico e imprescindibile volto di Uomini e Donne, Tina Cipollari è proprio nella trasmissione, dove presta la sua presenza come ospite, che ha fatto il suo esordio in tv. Prima come corteggiatrice, poi da tronista, è i luogo dove ha conosciuto Cristian Maria Nalli, detto Kikò, con il quale ha avuto tre figli dal matrimonio durato 13 anni.

Separati nel 2018, la vamp del pomeriggio di Canale 5 ha ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Presto convoleranno a nozze, ma è la dichiarazione su Maria De Filippi ad attirare l’attenzione.

Tina Cipollari, Maria De Filippi non sarà sua testimone

Dopo più di due anni di relazione, Tina Cipollari ha annunciato le nozze con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Dopo aver superato la crisi dello scorso autunno, ecco tornare il sereno nella splendida coppia, pronta a coronare il loro amore.

Tema affrontato nel corso di un’intervista sul settimanale Nuovo TV, in occasione dei 20 anni di unione affettiva e professionale con la padrona di casa di Uomini e Donne. Nel lontano 2001 viene selezionata da Maria De Filippi per partecipare al programma. Scelta poi come opinionista grazie alla sua forte personalità, a distanza di tutti questi anni ha solo visto aumentare la sua popolarità.

Sono frequenti i siparietti divertenti all’interno del programma, che coinvolgono anche alcuni dei partecipanti. Celebri, per esempio, i contrasti con Gemma Galgani, quando la conduttrice interviene da moderatrice. Un rapporto celebrato dopo il ventennale anniversario proprio su Nuovo TV, dove ha anche aggiunto un dettaglio che riguarda il suo matrimonio.

Ha infatti confessato che non chiederà a Maria De Filippi di essere sua testimone, non certamente per una questione di importanza. La sua dichiarazione non lascia spazio a dubbi: “A Maria non lo chiedo perchè la metterei in imbarazzo“.