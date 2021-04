Vi ricordate Antonella Mosetti? La valletta di Paperissima Sprint e Quelli che il calcio? Oggi la showgirl si dà al fitness, sexy come sempre

Classe 1975, Antonella Mosetti è una showgirl che con la sua bellezza e sensualità ha conquistato milioni di italiani. Ancora oggi le sue forme fanno invidia e il web impazzisce per lei. Il pubblico l’ha conosciuta negli anni ’90 come attrice, infatti ha avuto delle piccole parti in film come Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più. Poi però ha scelto la via della televisione, diventando così la valletta più gettonata. Insieme a Mike Buongiorno e il Gabibbo ha fatto divertire tanti telespettatori con la trasmissione Paperissima Sprint e poi ancora con Ciao Darwin. Ma oggi cosa fa esattamente?

Antonella Mosetti: la nuova fitness woman – VIDEO

Gli anni passano per tutti, ma non per Antonella che ancora oggi è una donna dalle mille qualità. Molto attiva sui social, ha un seguito di quasi settecento mila follower con i quali condivide non solo foto di alcuni momenti della sua giornata e del lavoro ma anche video o dirette fitness. Infatti la showgirl si mantiene in forma allenandosi costantemente e puntando a degli obiettivi. Sport e alimentazione corretta fanno della Mosetti una donna stupenda anche a quarantasei anni. Leggings e top neri sono i nuovi tacchi a spillo e vestitino, nel 2021 la moda ha tutta un altro aspetto e Antonella la segue stando sempre sul pezzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti ✨ (@antonellamosetti)

Basta chiamarla showgirl, signori e signori ecco a voi la nuova fitness woman. “love you” scrive qualcuno sotto al video. Dopo la pubblicazione è boom di like e commenti, ancora una volta la Mosetti ha centrato il bersaglio.