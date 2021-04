Beautiful, anticipazioni puntata 10 aprile: è finita tra Wyatt e Sally?

Beautiful, anticipazioni 10 aprile: Sally crede che Wyatt sia venuto fino alla Forrester per farle una sorpresa, ma si sbaglia.

Il vecchio rancore tra Quinn e Brooke sta tornando a galla. Dopo aver saputo che Ridge l’ha tradita con Shauna, Brooke è corsa da Eric e l’ha pregato di divorziare da sua moglie. Secondo la Logan, infatti, sarebbe stata proprio Quinn a spingere Shauna a provarci con suo marito. Wyatt intanto medita di lasciare Sally. Dopo il gesto compiuto da Flo per salvare la vita di Katie, il giovane Spencer è sempre più convinto che sia lei la donna che vuole al suo fianco. Sally, tuttavia, non lo sa e fa grandi progetti per il loro futuro insieme.

Beautiful, anticipazioni 10 aprile: è guerra tra Quinn e Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Sally rimarrà molto sorpresa quando Wyatt passerà a trovarla in ufficio alla Forrester. La stilista penserà che il fidanzato stia cercando un momento di intimità con lei, ma rimarrà fortemente nello scoprire che l’altro ha piani ben diversi per la serata. Wyatt infatti respingerà le avance di Sally e ammetterà finalmente di essere ancora innamorato di Flo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Eric cercherà di mettere pace tra Quinn e Brooke. L’uomo, che inizialmente ha preso le parti di Brooke, si rifiuterà di lasciare la moglie e sosterrà che la Logan stia esagerando. Nonostante i suoi numerosi intercessione, comunque, l’astio tra Brooke e Quinn sarà più forte che mai.