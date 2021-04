Noemi Letizia è la grande assente della seconda stagione di “The Real Housewives”, la trasmissione televisiva in onda in esclusiva su Discovery Plus.

Non ci sarà Noemi Letizia nelle puntate della seconda stagione del format di grande successo “The Real Housewives”, il programma che vede come protagoniste sette donne napoletane che si dimenano tra aperitivi glamour, cene chic, centri estetici e tante chiacchiere.

Noemi Letizia grande assente: ecco perché

Durante la prima stagione del fortunatissimo format americano in salsa partenopea, Noemi Letizia si è mostrata in tutto il suo splendore. Una forma fisica invidiabile, la sua famiglia numerosa e i suoi progetti imprenditoriali ambiziosi.

Il suo nome è noto agli italiani perché quando aveva solo 18 anni è stata al centro di uno scandalo che riguardava l’allora presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

L’ex premier infatti partecipò, nel 2009, al diciottesimo compleanno della bella Noemi a Casoria, in provincia di Napoli. Lei dichiarò di conoscerlo e di raggiungerlo spesso tra Milano e Roma.

Così, dopo qualche tempo, Berlusconi divorziò dalla moglie Veronica Lario e la povera Noemi diventò il bersaglio della stampa scandalistica. “Ho subito bullismo mediatico – aveva dichiarato in un’intervista – ho pensato anche di farla finita“.

Poi, piano piano, la sua vita è ricominciata fino ad arrivare al 2020 quando Noemi Letizia ha deciso di partecipare alla prima edizione docureality ambientato a Napoli, la sua città, “The Real Housewives”.

Alla vigilia della messa in onda della seconda edizione però apprendiamo che Noemi Letizia non farà parte del cast del programma. Un vero peccato dato che molti sono i telespettatori che si erano affezionati alla sua freschezza e spontaneità.

Il motivo della sua assenza sarebbe dovuto al suo bambino. Stando alle parole di Fatma Ruffini, patron di Ftm Entertainment, la bella Noemi non è riuscita a conciliare i suoi impegni di mamma con quelli di “Housewife”.

Al posto della bella e simpatica Noemi ci saranno due new entry: Alessandra Parlato e Januaria Piromallo.