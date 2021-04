Lo scorso mese, un arbitro di calcio è finito nell’occhio del ciclone per aver fatto pipì in campo prima dell’inizio di una sfida di Coppa.

Un arbitro di calcio è stato “beccato” dalle telecamere mentre faceva pipì in campo prima del fischio iniziale del match per il quale era stato designato. È accaduto in Brasile lo scorso mese pochi istanti prima dell’inizio della partita di Coppa tra Boavista e Goias. Il video immortalato dalle telecamere è divenuto subito virale suscitando l’ironia del web, ma anche la rabbia di molti utenti. In difesa del fischietto brasiliano è intervenuta l’associazione arbitri la quale ha spiegato che l’arbitro purtroppo soffre di incontinenza.

Brasile, arbitro urina in campo prima dell’inizio di una partita: la nota dell’Anaf

O Juiz de Boavista x Goiás fez xixi em campo#CopaDoBrasil pic.twitter.com/K5rRQ0hjG6 — FUT INFO⚽ (@Futinfo01) March 12, 2021

Ha fatto pipì in campo, sperando di non essere visto, poco prima di dare il via alla gara per cui era stato designato. Questo quanto fatto dall’arbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim prima di Boavista-Goias, match di prima fase della Copa do Brasil, disputatosi lo scorso 12 marzo. Il direttore di gara, portatosi all’altezza del cerchio di centrocampo, ha urinato sul campo sistemandosi i pantaloncini con molta discrezione nella speranza di non essere visto da nessuno in campo. Purtroppo non aveva considerato le telecamere che hanno ripreso la scena.

Il filmato è finito sui social facendo il giro del mondo e divenendo subito virale. Innumerevoli sono stati i commenti degli utenti che si sono divisi tra critiche e battute ironiche. In difesa di Ribeiro Serafim si è schierata, come riporta la redazione di Sky Sport, l’Anaf (Associacao Nacional dos Arbitros de Futebol).

Por mais empatia e solidariedade dentro e fora de campo. pic.twitter.com/HrM7KgykL8 — anaf_brasil (@anaf_brasil) March 12, 2021

In una nota, pubblicata anche sul proprio profilo Twitter, l’associazione ha spiegato che l’arbitro è affetto da incontinenza per la quale assume una pillola. Purtroppo in quell’occasione, Ribeiro Serafim non aveva assunto il farmaco prima della gara, circostanza che ha provocato l’episodio oggetto di pesanti critiche sui social.