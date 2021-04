Colto da malore in casa: giovane studente muore davanti alla compagna

Un giovane studente libanese è deceduto ieri mattina nella sua abitazione di Cagliari, dove si era trasferito per studiare Ingegneria.

Si è accasciato a terra sotto gli occhi della compagna e non ha più ripreso conoscenza. Questo il dramma consumatosi ieri mattina in un’abitazione di Cagliari. A perdere la vita un ragazzo libanese di 22 anni che si era trasferito in Italia per studiare. Giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto far nulla per il giovane di cui è stato dichiarato il decesso. Dopo la tragedia, la comunità del capoluogo sardo ha attivato una raccolta fondi per pagare le spese del trasporto della salma in patria, dove vive la famiglia del 22enne.

Leggi anche —> Urta i cavi dell’alta tensione mentre lavora: operaio muore tragicamente

Cagliari, studente libanese muore in casa: attivata raccolta fondi per il trasporto della salma

A Dio apparteniamo e da lui facciamo ritorno.

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون È venuto mancare oggi per un infarto, Hadi… Pubblicato da ‎إيطاليا أونلاين – Italiaonline.ar‎ su Giovedì 8 aprile 2021

Leggi anche —> 19enne suicida sotto al treno, il tragico biglietto d’addio: “Ho un peso nel cuore”

Ha sconvolto l’intera comunità di Cagliari la tragedia consumatasi nella mattinata di ieri, in un’abitazione, dove un ragazzo è deceduto dopo essere stato colpito da un malore. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, Hadi Zaraket, studente libanese di Ingegneria dell’Università del capoluogo sardo, si è accasciato improvvisamente a terra colpito da un infarto, provocato da una dissezione dell’aorta. Il tutto sotto gli occhi della compagna che ha lanciato l’allarme.

Presso l’appartamento sono arrivati tempestivamente gli operatori sanitari del 118, ma per Hadi non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha provato a rianimarlo, ma alla fine si è dovuto arrendere costatandone il decesso.

Diffusasi la notizia della morte del giovane, la comunità cagliaritana ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma online Gofundme per pagare le spese del trasporto della salma in Libano, paese dove vive la famiglia di Hadi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Al momento sono stati raccolti poco più di 1.800 euro su un obiettivo complessivo di seimila. A questa cifra, si legge sulla pagina di Gofundme, si aggiungono i duemila donati dalla comunità degli studenti libanesi in Italia.