Diletta Leotta, slip e magliettina incendia il divano e il web – FOTO

Avete mai visto Diletta Leotta in intimo? E’ arrivato il momento di assaporare questo lato della giornalista, è lei a mostrarlo al web

Siamo soliti vederla composta e casual, sempre sul pezzo e in campo per presentare la serie A del sabato e della domenica. Diletta Leotta è la giornalista sportiva più sexy che ci sia e con la sua bellezza ha conquistato milioni di italiani che la seguono su Instagram e su i vari canali social. Oltre ad essere brava nel suo lavoro, oggi sappiamo che sta vivendo anche la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman e il web curioso è sempre alla ricerca dello scoop. I due sembrano molto innamorati, il fidanzato però sarà geloso della Leotta nazionale? Dovrebbe visto l’ultima foto pubblicata dalla giornalista.

Diletta Leotta: con quell’intimo è divina – FOTO

La Leotta non appare mai volgare, anzi sa bene come mostrarsi in ogni situazione che le se presenta. Dal lavoro al dayoff, fino ad una cena in famiglia. Semplice, unica, solare e brillante in tutto, sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la giornalista della Serie A. Seguita da quasi otto milioni di follower, le sue foto fanno il giro del web specialmente se in intimo. Nell’ultima è proprio così, senza vestiti, solo una coulotte e una canotta a coprire le forme. “Grey is the new black” ironizza sotto al post. E i fan impazziscono.

“La più bella del mondo” esclama un fan che non può fare a meno di ammirare così tanta bellezza. Diletta Leotta è considerata da molti una delle donne più belle d’Italia e voi siete d’accordo?