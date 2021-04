Sconvolgente omicidio-suicidio: giovane soffoca la madre, poi si impicca

Uno sconvolgente caso di omicidio-suicidio familiare nel Mantovano. Un giovane avrebbe soffocato la madre e chiamato il 118 prima di impiccarsi

Una telefonata ai soccorsi, forse un ripensamento fugace dopo un gesto estremo, poi la decisione di togliersi la vita. Sarebbe questo il triste epilogo dell’omicidio-suicidio che ha sconvolto Gazoldo degli Ippoliti, piccolo comune di circa 3mila abitanti, in provincia di Mantova.

Ieri, poco dopo le 13:00, Luca Zapparoli, 27 anni, ha chiamato il 118. All’operatore del servizio d’emergenza ha annunciato di aver ucciso la madre, poi ha subito riattaccato. Rintracciata la telefonata, un’ambulanza e i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo. Ma era troppo tardi: all’interno della villetta familiare hanno trovato solo morte e disperazione.

LEGGI ANCHE -> Sparatoria in un’azienda di arredamenti: tragico bilancio

Omicidio-suicidio: giovane soffoca la madre, poi si impicca

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo del giornalismo: morto tragicamente operatore tv

Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno potuto solo constatare i due decessi. Luca, ormai privo di vita, si era impiccato al lampadario della cucina. Sua madre, Licia Iori, 59 anni, era invece nella sua camera, distesa sul letto. Anche lei era già trapassata: con molta probabilità è stata soffocata dal figlio con un cuscino. Per lei è stata disposta l’autopsia.

Entrambi soffrivano di problemi psichiatrici, per cui erano in cura presso l’ospedale locale. Al momento non sono chiari i motivi che hanno provocato la follia omicida. I vicini di casa hanno testimoniato, raccontando come ormai i litigi tra i due fossero all’ordine del giorno. Secondo il quotidiano “Prima Mantova”, i Carabinieri avevano già ricevuto una segnalazione sulle liti a dicembre, ed erano anche intervenuti per riportare la calma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per cercare di capire i motivi di una scelta così drammatica saranno sentiti anche il padre di Luca e la sorella Sara, che al momento della tragedia erano assenti dall’abitazione.