Federica Panicucci ha approfittato della diretta per chiarire i suoi errori: “Mi scuso pubblicamente, ho detto una sciocchezza”. Ma a cosa si riferisce?

Federica Panicucci, regina delle mattine di Canale 5, è un’esperta conduttrice che riesce a gestire con charme e bon ton anche le situazioni più difficili. E in virtù di questo, stamattina ha approfittato della diretta per porgere pubblicamente le proprie scuse. Poche frasi ma sentite e sincere, con le quali la presentatrice ha ammesso di essere caduta in errore e ha chiesto la comprensione dei diretti interessati.

Ma a cosa si riferivano le sue parole? Ad un caso che in questi giorni sta infiammando i dibattiti televisivi: la scomparsa di Denise Pipitone. Durante la seconda parte di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha intervistato a lungo Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma della bimba, Piera Maggio. E proprio al legale ha chiesto perdono per aver pronunciato delle inesattezze in merito al caso.

Le scuse di Federica Panicucci in diretta: “Ho detto una sciocchezza”

Il caso di Denise Pipitone è tornato alla ribalta perché si credeva che una ragazza russa, Olesya Rostova, potesse essere la bimba scomparsa da Mazara del Vallo. Purtroppo l’esito degli esami del sangue non è stato quello sperato, ma nell’attesa dei risultati si è scatenato un circo mediatico.

L’avvocato Frazzitta durante il suo intervento a Mattino Cinque ha sottolineato che in questi giorni è circolata una falsa informazione nei vari show televisivi dedicati alla scomparsa di Denise. La fake news è legata ad alcune intercettazioni sul caso, che rimane irrisolto da 17 anni.

Federica Panicucci si è quindi immediatamente scusata in diretta, perché ha capito di aver commesso a sua volta l’errore. La conduttrice ha preso la parola e ha detto: “A proposito di questo punto ne approfitto per scusarmi. Chiedo scusa perché sicuramente ho sbagliato. Ne approfitto pubblicamente: ho detto una sciocchezza”.

Il legale sembra aver accolto di buon grado le scuse della presentatrice e l’intervista è continuata senza intoppi. Successivamente Federica Panicucci ha dichiarato all’avvocato Frazzitta che continuerà ad interessarsi al caso, affinché si possa davvero scoprire cosa ne è stato di Denise Pipitone.