Elena Morali: la showgirl ha due gemelle, il web impazzisce -FOTO

Quanti di voi conoscono Elena Morali? La showgirl italiana che sta spopolando sul web con le sue foto e il suo fisico dalle forme uniche

Classe 1990, segno zodiacale Acquario, di origine bergamasca, Elena Morali è una delle showgirl e influencer italiane più popolari sul web. Seguita da più di un milione di follower, la trentenne non perde occasione di mostrare le sue forme prorompenti. Lato A e fondoschiena sono il suo biglietto da visita e sa bene come usarli. Il web impazzisce per lei e non c’è un giorno in cui passa inosservata, il motivo ? Ve lo spieghiamo noi.

Elena Morali: chi sono le due gemelle? – FOTO

Elena Morali sa bene su cosa puntare e come piacere al web che impazzisce per la showgirl. Insieme a lei non mancano mai le due gemelle, lì immobili in ogni scatto e in ogni situazione. Stiamo parlando del suo seno che mette in mostra e sul quale ironizza, nell’ultimo post appena pubblicato la donna ha esclamato: “Quanto a kg?” facendo riferimento proprio ai suoi balconi che il web non può fare altro che ammirare. Impossibile non notare le sue forme e anche il suo posteriore non scherza. Frutto di sacrifici, allenamenti e sana alimentazione. Qualsiasi vestito le sta d’incanto che sia una tuta, un abito lungo o un completo. Elena è perfetta in ogni situazione.

Per i fan è mozzafiato, illegale, stupenda e bella. Oggi la Morali si gode il successo sui social, l’amore per le avventure e per lo sport. Sempre pronta a nuove esperienze, ormai è una donna che ha voglia di scoprire quello che il mondo le riserva.