Questa mattina, una donna di 62 anni è morta a Borgo Grappa, frazione di Latina, in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento.

Una donna di 62 anni, di cui non si conosce l’identità, è morta questa mattina a Borgo Grappa, frazione di Latina. La vittima si trova sola nella sua abitazione, dove, per cause ancora da accertare, è divampato un incendio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Nel rogo, una persona residente nello stesso stabile è rimasta intossicata per via delle esalazioni di fumo. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Latina, incendio divampa all’interno di un appartamento: donna di 62 anni perde la vita

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 9 aprile, a Borgo Grappa, piccola frazione del comune di Latina. Una donna di 62 anni è deceduta nella sua abitazione, sita nella zona di via Golfo degli Aranci, all’interno della quale è divampato un terribile incendio. Stando a quanto riporta la redazione di Latina Today, la vittima si trovava nell’appartamento da sola e, per via di problemi di deambulazione di cui soffriva, non è riuscita a mettersi in salvo rimanendo intrappolata tra le fiamme in una camera.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno domato il rogo, ma una volta entrati nell’abitazione non hanno potuto far nulla per la 62enne che è stata ritrovata senza vita. Nell’incendio, scrive Latina Today, una persona, residente in un appartamento dello stesso stabile è rimasta intossicata dal fumo ed è stata soccorsa dallo staff medico.

Non sono chiare ancora le cause che hanno dato origine alle fiamme, circostanze su cui sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri, sopraggiunti presso l’abitazione.