Carlo Verdone è sempre stato molto riservato sulla sua famiglia. Ma i suoi figli Giulia e Paolo sono stati spesso sotto i riflettori: ecco dove li avete già visti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Carlo Verdone è uno dei più grandi attori e registi italiani contemporanei. Sulla cresta dell’onda fin dall’esordio dietro alla macchina da presa nel 1980 con il mitico “Un sacco bello”, oggi può vantare oltre 40 anni di carriera. Lui che è considerato l’erede di Alberto Sordi ha deciso di raccontare il suo lato più privato in una nuova serie tv “Vita da Carlo”, che arriverà su Amazon Prime Video entro la fine dell’anno.

Sicuramente vedremo aspetti inediti della sua vita, dato che Verdone è sempre stato molto riservato in merito alla sua famiglia e i suoi affetti. Eppure i suoi due figli Giulia e Paolo sono stati in più occasioni sotto i riflettori.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti, l’opinionista si lascia andare: “Follemente innamorata”

Carlo Verdone, riconoscete i suoi figli? Ecco dove li avete già visti

LEGGI ANCHE -> Gianni Morandi dopo la degenza in ospedale un nuovo comunicato: fan con fiato sospeso

Giulia, nata nel 1986, e Paolo, nato nel 1988, sono figli di Carlo Verdone e Gianna Scarpelli. i due sono stati sposati per 16 anni, dal 1980 al 1996; successivamente si sono separati, e sebbene abbiano escluso qualsiasi prospettiva di un ritorno di fiamma, non hanno mai divorziato. Pare però che la fine del matrimonio dei genitori non abbia influito sul rapporto coi figli, con cui Verdone è legatissimo.

La primogenita Giulia ha ereditato da lui la sua passione per il cinema. Da bambina è apparsa nei film cult del padre “Al lupo al lupo” e “Viaggi di nozze”. Crescendo ha deciso di dedicarsi al lavoro dietro le quinte, come segretaria e assistente di produzione. Nel suo curriculum ci sono pellicole di tutto rispetto, come “Io, loro e Lara”, “Natale in crociera”, e “Mangia, prega, ama”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Anche il secondogenito Paolo ha avuto diverse esperienze cinematografiche in alcuni film del regista romano, come “Grande, grosso e… Verdone”, “Io, loro e Lara” e “Posti in piedi in paradiso”. Tuttavia, sebbene Verdone fosse convinto del suo talento come attore, Paolo alla fine ha scelto un’altra carriera, altrettanto affascinante: quella diplomatica.