Elodie “Finalmente a casa” la FOTO in costume è paradisiaca. Che fisico!!

Elodie, bellissima in costume: capelli bagnati, pelle ambrata e quello sguardo magnetico che infiamma il web.

Classe 1990, Elodie – all’anagrafe Elodie Di Patrizi – è ad oggi una delle cantanti più complete e ambite nel panorama musicale italiano. Seguitissima sui social, vanta ben 2,4 milioni di followers.

Bellissima e più sensuale che mai, Elodie anche stavolta ha fatto centro. Dieci mila like al minuto per la sua ultima foto che fa impazzire il web. La cantante in costume infatti è uno spettacolo da togliere il fiato: bikini rosso fuoco e quella pelle già lievemente abbronzata. Lo sguardo magnetico ed i capelli tutti portati indietro sono un tocco ulteriore che manda in estasi i followers che la omaggiano con attenzioni.

I commenti sono tantissimi, come sempre, e si dividono in dichiarazioni d’amore, d’invidia per Marracash e tanta stima per bellissima 30enne.

Elodie, dai reality a regina della musica italiana

Romana di nascita e nell’animo, la cantante ha mosso i primi passi nei talent dedicati alla sua passione: la musica.

Nel 2008 ad X Factor non riscuote successo, anzi pare proprio che l’esperienza la segnò particolarmente: Simona Ventura infatti la bocciò motivando che Elodie – allora diciottenne – non avesse le giuste motivazioni. Una critica, che apparentemente non fu accettata dalla cantante, si rivelò un consiglio prezioso che la stessa prese in considerazione e che forse ha anche contribuito ad essere l’interprete talentuosa che è oggi.

La notorietà arriva con Amici, il talent di Maria Di Filippi in cui partecipa nel 2016, classificandosi al secondo posto (quell’edizione sarà vinta da Sergio). Un successo dietro l’altro, affermandosi anche come influencer…in tante infatti ad apprezzarne lo stile.

I brand la amano, attualmente – fra le tante – vanta la collaborazione con Puma.

Pazzesca all’ultimo Festival di Sanremo, Elodie è un’artista poliedrica. Cos’altro ci proporrà? Non resta che attendere.