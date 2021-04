Tommaso Stanzani: biografia, anni e carriera del ballerino di “Amici 20”

Il ballerino Tommaso Stanzani, uscito da Amici 20 la scorsa puntata, è tra gli ospiti di Verissimo. Il giovane ha raccontato il suo percorso. Scopriamo chi è.

Occhi azzurri, fisico statuario e tanto talento. Tommaso Stanzani ha lasciato un segno indelebile in questa edizione di Amici 20. Il suoi modi di fare garbati e il suo sorriso hanno conquistato il pubblico amareggiato per la sua uscita dal format. Nell’ultima puntata del serale il ballerino è stato eliminato.

A una settimana dal suo addio alla scuola è stato invitato nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua storia. Classe 2002, Tommaso è nato a Bologna. Da piccolissimo si avvicina al mondo del pattinaggio.

Ha solo 3 anni quando indossa per la prima volta i pattini. Una passione trasmessa dai suoi genitori, in passato campioni in questo sport. Stanzani segue le loro orme tanto da vincere i campionati europei nel 2016. In quello stesso anno Tommaso approda a Italia’s Go Talent dove mostra il suo grande talento con un’esibizione mozzafiato.

Tommaso Stanzani: dal pattinaggio artistico alla danza

Tommaso si innamora della danza proprio guardando Amici. Da spettatore scopre la sua attrazione per questa disciplina tanto da rimettersi in gioco e cimentarsi in una nuova avventura. Nel giro di tre anni si forma e si dedica con tutto se stesso a questa disciplina. Anche se i genitori avrebbero voluto che portasse avanti la sua carriera da pattinatore, Stanzani decide si inseguire il sogno di diventare ballerino. Dopo il trasferimento a Genova per studiare presso la Experience Compagny di Naima Academy.

Il ballerino ha deciso di partecipare al format di Maria De Filippi per darsi una chance. Nella squadra di Alessandra Celentano ha potuto mettersi alla prova e imparare moltissimo.

Per quanto riguarda la sfera personale il 19enne è molto riservato. Nella scuola e dai suoi profili non è emerso se sia fidanzato. Una persona fondamentale nella sua vita è il fratello Leonardo, calciatore di professione.

Nonostante l’uscita da Amici, il ballerino non ha perso il sorriso. Per Tommaso quest’avventura rappresenta solo l’inizio.