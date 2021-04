Emanuele Filiberto: biografia, anni, carriera, moglie dell’erede dei Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia è tra gli ospiti di Verissimo. Giudice ad Amici 20 si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin. Scopriamo di più sulla sua storia.

47 anni, orgini svizzere, nipote del re Umberto II, Emanuele Filiberto di Savoia è tra gli ospiti della puntata di oggi a Verissimo. Giudice ad Amici 20, si è raccontato al fianco di Stefano de Marino e The Kolors suoi colleghi in questa avventura.

Filberto è nato il 22 giugno del 1972 a Ginevra. Ha trascorso l’infanzia in Svizzera a causa dell’esilio sancito dalla Costituzione Italiana per i discendenti di sesso maschile degli ex re italiani. Emanuele è l’unico figlio di Marina Ricolfi Doria, ex sciatrice nautica, e Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio del re Umberto II. Per quanto riguarda la sua formazione ha frequentato l’Università di Scienze Economiche per poi abbandanarla e iscriversi a una facoltà americana.

Soltanto nel 2002, a esilio terminato, Filberto è potuto ritornare sul territorio italiano. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, Emanuele ha svolto la professione di trader. Ha rivestito il ruolo di consulente finanziario in una società svizzera.

Emanuele Filiberto: tra tv, politica, imprenditoria e social

Di seguito ha debuttato nell‘ambito televisivo partecipando a Ballando con le stelle nel 2009 aggiudicandosi la vittoria. L’anno successiva è salito sul palco dell’Ariston. Poi ha condotto Pechino Express. Ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, Notti sul Giacchio, e ad Amici Celebrities. Quest’anno ad Amici 20 riveste il ruolo di giudice. Inoltre ha debuttato anche nel mondo del cinema interpretando se stesso nella pellicola “Vacanze di Natale a Cortina”.

Oltre a tutto questo ha lanciato attività imprenditoriali. Da un brand di t-shirt a un catena di street food. Si tratta del marchio “Prince of Venice” dedicato alla pasta fresca. Non manca anche l’impegno in politica. Nel 2008 ha partecipato alle elezioni con il suo partito “Valori e Futuro”. Poi la candidatura alle europee.

Lo showman è finito al centro dell’attenzione mediatica nel 2006. Lo stesso anno il padre era stata accusato di associazione a delinquere e pertanto arrestato. Filiberto è stato indagato per pirateria informatica. Un processo che si è concluso a suo favore. E’ di 40 mila euro il risarcimento ottenuto a seguito del risarcimento dei danni alla sua immagine per via della vicenda giudiziaria.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Emanuele è legato all’attrice francese Clotilde Courau. I due si sono conosciuti grazie al principe Alberto di Monaco. Dal loro matrimonio sono nate due splendide figlie. La famiglia vive a Montecarlo. In passato ha avuto molti amori. Tra questi spicca un flirt con la top model Kate Moss. Emanule confessato di aver avuto in passato problematiche legate alla tossicodipendenza.

Principe di Venezia e principe di Piemonte sono i titolo a cui ricorre, anche se non sono stati riconosciuti dallo Stato italiano. Sconosciuti l’importo dei suoi guadagni e del suo patrimonio. Filiberto è molto social ed è seguitissimo su Instagram.