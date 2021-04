Elisa De Panicis provoca su Instagram con una foto da censura: questa volta è in acqua e non ha nulla addosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

In Italia è iniziata già da diverse settimane la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In Spagna, invece, si è partiti giovedì Supervivientes. È qui che hanno partecipato molti volti noti del nostro Paese. Tra questi anche l’influencer da un milione di follower Elisa de Panicis che con la sua partecipazione al reality dei cugini spagnoli ha addirittura attratto e intrigato Cr7.

In Italia, infatti, molti l’hanno conosciuta proprio come colei che ha stregato Cristiano Ronaldo e tra le varie cose questo le ha permesso di partecipare anche all’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip. Molti la conoscevano proprio per essere una super ex del campione di calcio più che per i suoi numeri sui social. E da lì in poi è stato un susseguirsi di eventi che l’hanno portata alla ribalta.

Primo tra tutti il bacio sul red carpet della 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia con Mila Suarez. Un bacio che è stato immortalato da tutti i fotografi e ha fatto il giro dello Stivale. Ma lei che spesso non si sottrae alle provocazioni anche sui social non è da meno. Solo qualche ora fa ha “sganciato” una foto a dir poco piccante.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis, short strettissimi lasciano poco spazio all’immaginazione FOTO

Elisa De Panicis, in acqua non ha nulla addosso: da censura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis, leggings di fuoco: stringe nelle parti bollenti – FOTO

L’ha chiamata “opera di carità” Elisa De Panici la sua ultima foto hot pubblicata su Instagram. Un’ennesima provocazione la sua a suon di curve e senza nulla addosso. La bella influencer ha regalato a tutti i suoi fan uno scatto nel quale è senza veli e le sue procaci forme sono a mala pena coperte.

Ha voluto sfidare tutti con una didascalia un po’ sopra le righe attirando ancora di più l’attenzione del popolo maschile come se lo scatto che la vede completamente nuda in piscina non bastasse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

“Ogni tanto faccio un’opera di carità al popolo maschile 😜 vediamo quanti commenti raggiunge questa foto lol 😝 votate da 1 a 10”. Così chiama tutti a raccolta la De Panicis che in sole due ore ha raccolto più di 20 mila like e tantissimi commenti che la celebrano per la sua bellezza.