X-Factor, dopo Cattelan in arrivo un nuovo conduttore: “Sky mi ha già chiamato”

Dopo il definitivo addio di Alessandro Cattelan le indiscrezioni sul nome del prossimo conduttore del talent di Sky X-Factor

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Dopo diversi anni passati alla guida di X-Factor Alessandro Cattelan annuncia il definitivo abbandono della conduzione del talent. A quanto pare infatti il presentatore avrebbe già in programma di trasferirsi negli studi Rai per proseguire da lì, con nuovi progetti, la sua carriera. Per prendere commiato dalla trasmissione Cattelan ha usato parole davvero commoventi che esprimono il profondo legame del conduttore con il talent. “Quando immaginavo la fine della mia esperienza ad X-Factor la dipingevo diversa da quella che poi è stata – ha raccontato Alessandro – mi vedevo in un forum insieme a tantissima gente“. Purtroppo il periodo che il mondo sta vivendo non ha permesso al presentatore di realizzare il suo sogno. Cattelan ha inoltre voluto ringraziare i giudici che l’hanno accompagnato durante questi anni di X-Factor e soprattutto chi gli ha dato l’opportunità “di fare quello che più gli piace nella vita“.

LEGGI ANCHE -> Amici 2021, questa sera un’ospite davvero clamoroso

Il prossimo presentatore di X-Factor

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Maccarini (@marcomaccarini)

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi, spiazza l’aggressione di Valentina Persia su Elisa Isoardi

Dopo la notizia dell’addio di Alessandro Cattelan ad X-Factor si è immediatamente aperto il toto nomi per capire chi potrebbe sostituirlo alla guida del programma. Uno dei personaggi più probabili per prendere in mano le redini della conduzione sembra essere Marco Maccarini. Un rumors supportato anche dalla presenza di effettivi contatti fra Sky e il presentatore che lui stesso ha confermato. “Ad essere onesto sono stato contattato dall’azienda – ha riferito Maccarini – se la proposta dovesse diventare concreta di certo non mi tirerei indietro. Mi verrebbe bene condurre X-Factor“. Per il momento quindi sembra che Sky abbia deciso di limitarsi a sondare il terreno senza proporre formalmente ancora a nessuno la guida del famoso talent show. Quello che finora è certo resta il fatto che non ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda il cast.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Salvo che il rapper Hell Raton non riceva una sorta di promozione i giudici restano quelli dalla passata edizione. Toccherà infatti nuovamente a Manuel Agnelli, Mika e Emma Marrone scoprire se i partecipanti al programma possiedono il “fattore X” e sarà loro compito lasciarglielo evolvere sempre di più.