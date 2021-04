Raoul Bova: biografia, carriera e curiosità sull’amatissimo attore

Raoul Bova è ad oggi uno degli attori più desiderati del cinema italiano. Ma cosa si sa sul bellissimo 49enne?

Classe 1971, Raoul Bova è ad oggi uno degli attori più desiderati del cinema italiano. Negli anni ’90 muove i primi passi in televisione partecipando a diversi programmi con piccoli ruoli. Qualche anno dopo – precisamente nel 1993 – nel film Piccolo Grande Amore, è protagonista insieme a Barbara Snellenburg. Un cult del cinema italiano – merito anche della scena iconica in cui Raoul Bova (all’epoca 22enne) si destreggia tra le onde del mare. Una scena che ha turbato le menti delle adolescenti dell’epoca, e non solo.

Anni d’oro per l’attore, persino Madonna non ha resistito al fascino del bel romano, tanto da baciarlo nel fortunato spot per Max Factor. Una carriera costellata di tantissimi successi, film, fiction…insomma, Raoul sembra proprio non arrestarsi mai.

Raoul Bova, il film galeotto…

Era il 2013 quando l’attore romano durante le riprese del film Immaturi, il viaggio conosce Rocío Muñoz Morales, la bellissima attrice spagnola con la quale ancora oggi è legato. Dal loro amore sono nate Alma e Luna. Una storia che appassiona i fans tanto che le rispettive pagine Instagram sono seguitissime e non mancano i momenti teneri della coppia immortalati e pubblicati sui social.

Numerose le esperienze cinematografiche internazionali per Raoul Bova, tra le tante sicuramente la partecipazione al film The Tourist nel 2010. Un film eccezionale, un cast stellare che sicuramente non necessita alcuna presentazione.

Ospite di Verissimo, l’attore si racconta tra gli impegni lavorativi e la famiglia, da sempre suo punto di riferimento.