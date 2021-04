Valeria Marini a Supervivientes fa già parlare di sè: flirt con un naufrago?

Valeria Marini non perde tempo a Supervivientes, facendosi subito conoscere. Tra divertimento e sfide, è già scappato anche il gossip…

Dive per eccellenza del mondo dello spettacolo, Valeria Marini è una veterana dei reality show. Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi, Temptation Island: ha sperimentato numerose esperienze, anche per più volte, risultando sempre amatissima dai telespettatori.

Ora è tempo di conquistare il pubblico spagnolo a Supervivientes, obiettivo che sta già raggiungendo. Si è infatti subito mostrata per il suo carattere, a volte un po’ difficile ma sempre divertente, regalando già molti sorrisi. E tra una sfida e una battuta, ci è già scappato anche il gossip…

Valeria Marini e Gianmarco Onestini, flirt in vista?

Esordio stellare per Valeria Marini a Supervivientes, che nella prima puntata del reality si è subito resa protagonista, dando dimostrazione del suo piccante carattere. Prima vittima di una spiacevole ma leggera contusione alla testa, che non le ha provocato alcun danno, poi rivelando il suo peso durante la sfida del fango, dove non si è certo risparmiata: una bomba di energia pronta ad esplodere anche nello show spagnolo.

Ad attirare l’attenzione non è solo la sua esuberante personalità, ma anche il feeling instaurato con un altro naufrago. Nel format del programma, a differenza della versione italiana, è infatti prevista la messa in onda dei momenti più salienti della permanenza dei concorrenti in hotel, prima di approdare sull’Isola.

Dalle immagini trasmesse sembrerebbe proprio che Valeria Marini abbia tentato un approccio con il connazionale Gianmarco Onestini, concorrente e terzo classificato del Grande Fratello Vip 2019. In un momento di relax in cui entrambi si trovavano stesi sullo stesso letto, persino gli altri concorrenti hanno ipotizzato che ci fosse una notevole simpatia tra i due.

Uragano di personalità che investe qualsiasi luogo da lei esplorato, Valeria Marini si è riconfermata una star dell’intrattenimento. Si prospetta un percorso davvero molto interessante per la diva italiana.