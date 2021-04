Giulia De Lellis, short strettissimi lasciano poco spazio all’immaginazione FOTO. La bellissima influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi followers

Giulia De Lellis è senza dubbio una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito quando aveva appena vent’anni e decise di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, tronista veronese che fece perdere la testa ad un parterre molto ampio di ragazze. Non ci fu gara quando vide arrivare Giulia: la scelse dopo poche settimane e da allora cominciò la favola che ha fatto sognare milioni di persone. Finito il sogno, sono rimasti loro come singoli e le tante soddisfazioni lavorative che hanno collezionato nel corso di questi anni.

Giulia De Lellis uno schianto nell’ultimo scatto su Instagram

Ad oggi Giulia è felice al fianco del suo Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate quando era in vacanza con Andrea, dopo un ritorno di fiamma che era avvenuto in quarantena. Sono rimasti più o meno amici e hanno continuato le loro carriere, Giulia in particolare che sta realizzando tanti sogni, che ha appena esordito come attrice e presto esordirà anche come conduttrice di Love Island.

Giulia in questo periodo è molto felice per tutti i suoi sogni che stanno diventando realtà: la piccola Giulia di provincia sta arrivando davvero in tutto il mondo.