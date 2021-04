Enula Bareggi: biografia, anni e carriera della cantante di “Amici 20”

Amici 20, chi è Enula Bareggi? Biografia, anni e carriera della cantante della squadra Celentano-Zerbi.

La finale di Amici 20 si avvicina e non sono molti i concorrenti rimasti in gara. Ogni puntata del serale prevede l’eliminazione di due alunni nel corso di tre manche. Il primo eliminato è scelto dopo la prima manche tra gli alunni della squadra perdente. I due alunni classificatisi ultimi nelle ultime due manche vanno invece al ballottaggio per decretare il secondo eliminato della serata.

Scoprite qualcosa di più su Enula, una delle artiste più promettenti dell’edizione 2020/2021. La cantante è tra i concorrenti della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Leggi anche -> Amici 20 (ATTENZIONE SPOILER) chi è l’eliminato di stasera

Enula Bareggi, chi è la cantante di Amici 20

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENULA (@_enula_)

Leggi anche -> Tommaso Stanzani: biografia, anni e carriera del ballerino di “Amici 20”

Enula Bareggi nasce ad Abbiategrasso (Milano) il 10 giugno 1998. Il nome le viene dato dalla madre e richiama quello di un fiore giallo, che la donna era solita cogliere prima della sua nascita. Fin da piccola Enula si appassiona alla musica: all’età di 13 anni partecipa ad Io Canto, diretto da Gerry Scotti; a 15 prende parte a Insieme Per Un Sogno, evento musicale tenutosi al teatro di Pavia. Nell’estate dell’anno scorso la giovane cantante ha anche partecipato alle selezioni di AmaSanremo. Il suo singolo Con(Torta) è arrivato ad un soffio dalle ultime selezioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENULA (@_enula_)

Per quanto riguarda la vita privata di Enula, non si sa molto. Durante uno dei daytime la ragazza ha affermato di essere iscritta all’università, ma non ha specificato la facoltà. Non è inoltre noto se sia fidanzata o meno, ma pare che circa un anno fa sia stata beccata in giro con Leo Gassman. All’interno della scuola di Amici, molti hanno notato una particolare chimica con il ballerino Alessandro Cavallo.