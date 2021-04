L’Eredità, evento eccezionale per Flavio Insinna: “Non c’è due senza tre!”

Per l’ennesima volta un particolare tradisce un concorrente de L’Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna

Ha dell’incredibile quello che è successo nell’ultima puntata andata in onda de L’Eredità, il fortunato quiz show condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Nel corso della trasmissione si sono dati battaglia all’ultimo secondo dei concorrenti che mai come questa volta hanno dimostrato tutto il loro valore. Un’abilità così evidente che ha messo quasi in difficoltà gli autori, per fortuna come sempre ben preparati ad ogni evenienza.

Non capita spesso infatti che nel corso di un quiz televisivo finiscano le domande a disposizione e che servono ad assottigliare il gruppo di partecipanti fino al gioco finale. Dopo quindi uno scontro che potrebbe essere considerato ad armi pari L’Eredità di Flavio Insinna è continuata senza ulteriori intoppi fino all’emozionante fase finale. Il momento che il pubblico da casa aspetta con ansia, ovvero quello de Il Triello, anche questa volta ha regalato emozioni intense oltre a permettere ai concorrenti di accumulare il proprio bottino.

A sfidarsi sui complicati argomenti proposti dagli autori del quiz show si sono ritrovati i campioni Lorenzo e Francesco insieme alla new entry Stefano. Il gioco in realtà è stato decisamente a senso unico grazie ad un Lorenzo davvero in splendida forma. Ad aiutarlo indubbiamente, com’è giusto che accada quando si parla di show televisivi, anche una buona dose di fortuna. Incolonnando risposte esatte una dietro l’altra è infatti riuscito a staccare i suoi avversari con un divario che ha raggiunto circa i cento mila euro.

L’imprevedibile Ghigliottina de L’Eredità condotta da Flavio Insinna

A conquistare la possibilità di sedersi al terribile e allo stesso tempo ambito tavolo de La Ghiliottina questa sera è toccato proprio al campione Lorenzo. Dopo aver dominato Il Triello e superato in scioltezza gli avversari azzeccando senza nessuna difficoltà “gli ultimi due passi“. Fino a quel momento la fortuna gli è stata veramente amica con domande che rientravano abbondantemente nelle sue competenze.

Ad esempio, la domanda sul termine “pullo” avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque ma certamente non lui. Lorenzo infatti è un grandissimo amante degli animali che cura e ospita nella sua casa. Spesso durante il programma è stato oggetto delle battute simpatiche di Flavio Insinna che, proprio per il suo amore verso gli amici pelosi e non, più volte ha voluto soprannominarlo Tarzan. Superato l’ostacolo de Il Triello però Lorenzo si è imbattuto in uno scivolone della fortuna che mai nessuno avrebbe voluto provare. Dimezzando il suo bottino iniziale di ben 140 mila euro e giocando quindi per una cifra di 35 mila euro è stato davvero beffato dalla sorte.

Le cinque parole alle quali occorreva trovare la sesta che avesse un legame con tutte erano: mano, porta, assicurazione, preparare, deposito. Dopo essersi preso in realtà molto meno del minuto che da regolamento gli spetterebbe Lorenzo ha voluto scrivere sul suo cartoncino la parola “bagaglio“. Le corrispondenze con i termini usciti da La Ghigliottina c’erano in effetti quasi tutte e la spiegazione è stata, purtroppo per il campione, molto semplice. La risposta esatta era infatti “bagagli“. L’aver scritto il termine al singolare piuttosto che al plurale malauguratamente gli ha tolto l’opportunità di portarsi a casa il tanto ambito bottino.

Come ha ricordato Flavio Insinna quasi sui titoli di coda del programma in realtà questo sfortunato avvenimento si è purtroppo già verificato nel corso della storia de L’Eredità. In precedenza infatti i campioni hanno perso di fronte a La Ghigliottina per aver scritto bottone al posto di bottoni. Stessa cosa, appena poche settimane fa, è capitata alla campionessa Martina. La ballerina di pole dance infatti non è riuscita a portarsi a casa la sua eredità per aver scritto capello al posto di capelli.

Per la regola del “non c’è due senza tre” questa assurda circostanza si è ripetuta anche nell’ultima puntata del quiz show condotto da Insinna e allietato dalla bellezza delle prof Sara e Ginevra. Al campione Lorenzo resterà di sicuro a lungo l’amaro in bocca per una vittoria a portata di mano e persa per un pelo.