Incidente ad alta quota, muore a 83 anni dopo essersi schiantato con il deltaplano

Enzo Giordani, esperto di volo da oltre 40 anni, si è schiantato oggi pomeriggio con il suo deltaplano sul Grappa, per lui nulla da fare

Nel primo pomeriggio di oggi un deltaplanista di 83 anni si è schiantato con il suo deltaplano sul Monte Grappa, Vicenza. L’uomo originario di Montebelluna sembra aver perso l’equilibrio nel momento del decollo dalla pedana posta a Col del Puppolo finendo nel bosco sottostante la rampa di volo. Enzo era un pilota esperto da più di 40 anni, una passione condivisa con amici e colleghi che negli anni lo hanno supportato in questa sua passione.

Schianto sul Grappa, i dettagli della sciagura avvenuta a bordo del deltaplano

Nonostante l’età avanzata, 83 anni, Enzo Giordani continuava a praticare volo a bordo del suo deltaplano che lo accompagnava da 40 anni tra le vallate del suo Veneto. L’incidente oggi è avvenuto poco dopo le 13.30 sul Grappa, nella pedana del Col del Puppolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non sarebbe riuscito a staccarsi in fase di lancio, precipitando per circa 20 metri a capofitto nel tratto inclinato, per schiantarsi nel bosco sottostante. Sono stati i testimoni accorsi per vedere gli atleti a lanciare l’allarme al Suem 118 che è arrivato con l’elicottero da Treviso.

Sul posto sono accorsi anche diversi volontari del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa che sono scesi nel bosco per recuperare il corpo e l’ambulanza di Crespano. I medici non hanno potuto però che accertare il decesso dell’uomo che è stato recuperato tramite il verricello a bordo dell’elicottero.

I Carabinieri di Borso del Grappa stanno conducendo le indagini sul caso per capire se Enzo si sia sentito male poco prima del lancio oppure si sia rotta la vela del deltaplano che stava utilizzando.