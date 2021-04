Eva strepitosa, il bikini copre poco e niente: è qualcosa di mostruoso – FOTO

Eva non smette mai di stupire: la bella ungherese ha fatto impazzire tutti con una fotografia mostruosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva ha raggiunto e superato quota 1 milione di followers: i suoi seguaci sono davvero fortunati, dal momento che la star ungherese continua a condividere ogni giorno scatti da sogno. La 48enne fa letteralmente paura e il suo fisico è davvero meraviglioso. La nativa di Gyor, anche oggi, ha lasciato di stucco la sua platea pubblicando una fotografia esagerata.

L’ex attrice dei film a luci rosse, in realtà, sta pubblicando fotografie in costumini striminziti o in bikini favolosi già da diversi giorni. La classe 1972 sta conquistando l’attenzione di tutti mettendo in mostra le sue curve prorompenti e il suo corpo scultoreo. L’ultima fotografia apparsa sui network ha mandato in orbita i suoi ammiratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci incontenibile come non mai: “Mi dissocio” – FOTO

Eva esagerata su Instagram: scatto in bikini magnifico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello, selfie in bikini e al sole: primo assaggio dell’estate FOTO

Eva ha lasciato ancora il segno su Instagram postando una nuova fotografia in cui indossa un costume spaziale. Il bikini copre poco e niente e non esistono praticamente aggettivi per descrivere il suo fisico. Il décolleté è un qualcosa di meraviglioso mentre le sue gambe in primissimo piano ipnotizzano tutti.

“Quanta gente che non meritava neppure il privilegio di essere un problema“, ha scritto nella didascalia. L’ex modella, ogni qual volta pubblica una foto in rete, la accompagna con un pensiero profondo, utilizzando sia il testo in italiano che in inglese. I suoi contenuti ottengono sempre consensi e ottimi riscontri.