Giulia Salemi in total black: uno schianto, record di likes – FOTO

Giulia Salemi in total black: uno schianto, record di likes. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia Salemi è una delle influencer più amata del mondo di Instagram. Ha raggiunto senza dubbio il successo quando ha partecipato al Grande Fratello Vip 3, dove voleva farsi conoscere come persona singola che insegue il sogno di diventare una conduttrice. Purtroppo queste sue intenzioni sono state ostacolate dall’incontro con Francesco Monte nella casa: tutte le sue attenzioni si focalizzarono su di lui e la loro storia è terminata dopo poche settimana la fine del reality. Così, più grande e matura, Giulia è tornata nella casa a novembre pronta a rimettersi in gioco.

Giulia Salemi pazzesca nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia nella casa ha trovato nuovamente l’amore tra le braccia di Pierpaolo Pretelli, che aveva cominciato il suo percorso prendendosi una cotta per Elisabetta Gregoraci, con cui ha avuto una frequentazione molto tormentata all’interno della casa. Quando si sono conosciuti hanno capito subito di essere fatti l’uno per l’altro e adesso sono finalmente felici insieme: incontrarsi per loro è stata decisamente la loro vittoria più grande.

Giulia adesso sta lavorando come conduttrice di un format su Mediaset Play chiamato “Salotto Salemi”, dove intervista diverse donne del mondo dello spettacolo sottoponendole anche ad una maratona di make-up!