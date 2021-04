Impatto violentissimo e fatale fra auto e camion: muore un 28enne

Lo scontro fra una Ford Focus e un camion è stato talmente violento che il motore è stato sbalzato via dall’auto. Nulla da fare per il 28enne alla guida

Un impatto senza via di scampo. È tragico il bilancio dell’incidente stradale che ieri, nel tardo pomeriggio ha coinvolto un’auto e la motrice di un camion, in cui il guidatore della vettura ha perso la vita all’istante. Lo scontro è avvenuto a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Più precisamente in via Crevada, la strada provinciale che conduce a Conegliano.

Secondo quanto riporta il Quotidiano del Piave, l’impatto è stato frontale e di una violenza indicibile. La macchina, una Ford Focus, ha perso il motore, che l’urto ha scaraventato a una decina di metri di distanza e ha preso fuoco. La carrozzeria si è accartocciata su se stessa ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed estrarre il corpo del conducente dalle lamiere.

Impatto violentissimo fra auto e camion: muore un 28enne

Proviene da Pieve del Grappa il conducente della motrice, M.B. di 32 anni: secondo gli ultimi aggiornamenti, l’autista è ricoverato a Conegliano, ma non è in pericolo di vita. La vittima dell’incidente è Valentino Pittaro, 28enne originario di Pieve di Soligo.

Il giovane lavorava in zona per la ditta Astoria di Susegana, un’azienda specializzata nella produzione di macchine da caffè. Valentino era un grande appassionato di meteorologia e viaggi, e amava condividere le foto delle sue esperienze all’estero. In queste drammatiche ore la notizia della sua morte si è diffusa e sui social si affollano messaggi di cordoglio e preghiera per l’ennesima giovane vittima delle strade.

Vista la gravità dell’incidente, il traffico in zona è rimasto paralizzato, con code e rallentamenti fino alla totale rimozione dei mezzi coinvolti. I rilievi che serviranno a comprendere la dinamica del sinistro sono stati eseguiti e saranno esaminati dai carabinieri delle stazioni di Pieve e Cison.